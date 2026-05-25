Gıda Mühendisleri Odası Antalya Şube Başkanı Ali Manavoğlu, Kurban Bayramı döneminde kesilen hayvanlardan uygunsuz alanlarda ve hijyen kurallarına aykırı şekilde kıyma çekimi yapanların vatandaş sağlığını riske attığını söyledi.

Ali Manavoğlu, mahalle aralarında seyyar ya da sabit şekilde, yetkisiz kişiler tarafından sağlık ve hijyen kuralları göz ardı edilerek kıyma çekimi yapılmasının doğru olmadığını vurguladı.

Vatandaşların, etlerin parçalanması ve kıyma çekimlerini kasap dükkanlarında yapması yönünde uyarıda bulundu.

TOPLAM 79 BİN 161 LİRA CEZA

Geçen yıllarda 'merdiven altı' olarak tabir edilen yerlerde nalbur, berber gibi farklı iş kollarındaki kişiler ile makinesi olan herhangi birinin sokak aralarında kıyma çekim işlemi yapmasına sıkça rastlandığını belirten Manavoğlu, "İzinsiz ve yetkisiz kıyma çekimi yapılmasında yetkisi olmayan kişiye 26 bin 360 lira, ortam ve hijyen şartları uygun olmadığından da 52 bin 801 lira ceza uygulanıyor" dedi.

Cezaların şikayet üzerine ilgili bakanlıklar ile belediye ekipleri tarafından uygulandığı aktarıldı. (DHA)