Kartalkaya faciasından sonra bir skandal daha: Otel sahibinin inşaatında kaçak yapı çıktı

Bolu'daki Grand Kartal Otel'de geçen yıl 21 Ocak gecesi çıkan yangında 78 kişi hayatını kaybetmiş, 133 kişi yaralanmıştı. Facianın ardından aralarında otel sahibi Halit Ergül, eşi, iki kızı ve damadının da bulunduğu sanıklara ağır hapis cezaları verilmişti.

YENİ OTEL İNŞAATINDA RUHSATSIZ YAPI TESPİT EDİLDİ

Yangın faciasından önce Mesciler köyü sınırları içerisinde ormanlık alanda yeni bir lüks otel inşaatına başlayan Halit Ergül'ün bu projesi, facianın ardından mercek altına alındı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekiplerince yapılan incelemede, ruhsat eki onaylı mimari projede dört yapının yer aldığı, ancak aynı parsel sınırları içerisinde ruhsat ve eklerine aykırı olarak başka bir yapının izinsiz inşa edildiği tespit edildi.

RUHSATSIZ YAPIYA 853 BİN TL CEZA

Yaklaşık 726 metrekare büyüklüğündeki yapının otelin personel lojmanı olarak planlandığı ve yapı ruhsatı alınmaksızın inşa edildiği belirlendi. Yapı Kontrol Müdürlüğü'nce mühürlenen lojman için İl Encümeni, yapı sahibine 853 bin 178 lira 72 kuruş idari para cezası uyguladı. Verilen yasal süre içinde aykırılığın giderilmemesi üzerine İl Encümeni, ruhsatsız yapının 30 gün içinde sahibi tarafından yıkılmasına karar verdi.

YIKIM GERÇEKLEŞTİRİLDİ

İl Özel İdaresi tarafından alınan karar doğrultusunda bölgeye iş makinesi sevk eden ekipler, kaçak olduğu belirlenen personel lojmanının yıkım işlemini gerçekleştirdi. Yetkililer, imar mevzuatına aykırı yapılaşmaya karşı denetimlerin süreceğini belirtti.

(DHA)