Kartalkaya faciasında ölenler için adalet yürüyüşü 3. gününde: Bakanlık bürokratları yargılansın

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de 21 Ocak 2025'te meydana gelen ve 78 kişinin yaşamını yitirdiği yangında yakınlarını kaybeden ailelerin başlattığı "78 Can İçin Adalet Yürüyüşü" devam ediyor. Bolu'dan 11 Temmuz'da yola çıkan aileler, 18 Temmuz'da Ankara'ya ulaşarak sorumluların eksiksiz şekilde yargılanması talebini dile getirecek.

Yangında annesi Gülçin Akişli, ağabeyi Şenol Akişli ve 11 yaşındaki yeğeni Mina'yı kaybeden Oktay Akişli, yürüyüşün yalnızca Kartalkaya faciası için değil, adalet talep eden herkes adına gerçekleştirildiğini söyledi.

"HERKESLE DAYANIŞMA İÇİNDEYİZ"

Akişli, Ankara'da farklı toplumsal davaların mağdur ailelerinin de kendilerine destek vereceğini belirterek, "Sisli Vadi'nin aileleri, Gayrettepe'nin aileleri, 6 Şubat depremlerinde yakınlarını kaybeden aileler de Ankara'da olacak. Adalet arayan herkesle dayanışma içindeyiz" dedi.

Birgün'e konuşan Akişli, bilirkişi raporlarında birinci derecede sorumluluk ve ihmal tespit edilen Kültür ve Turizm Bakanlığı ile bakanlığa bağlı bürokratlar hakkında bugüne kadar dava açılmadığını ifade etti.

Akişli, "Raporlarda sorumlulukları belirtilen kamu görevlileri hâlâ görevlerinin başında. Görevden uzaklaştırma kararı dahi alınmadı. Aradan geçen zamana rağmen neden yargı süreci işletilmiyor, bunun açıklanmasını istiyoruz" diye konuştu.

Yangında yaşamını yitiren ağabeyi Şenol Akişli'nin tatil organizasyonunu Almanya üzerinden ETS Tur aracılığıyla yaptığını belirten Akişli, şirket hakkında da herhangi bir yargı sürecinin başlatılmadığını ifade etti.

ETS Tur'un sahibi olan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'u işaret eden Akişli, şirket hakkında işlem yapılmamasını eleştirerek, "Ortada raporlar varken neden bir buçuk yıldır hiçbir adım atılmadığını kamuoyu bilmek istiyor" dedi.

18 TEMMUZ İÇİN ÇAĞRI

18 Temmuz'da Ankara'da sona erecek yürüyüşe destek çağrısı yapan Akişli, vicdan sahibi herkesi adalet talebine ortak olmaya davet etti. Akişli, "Bu yürüyüş sadece 78 can için değil, adalet arayan herkes için yapılıyor. Sonuç alana kadar mücadelemizi sürdüreceğiz" dedi.