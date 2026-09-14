Kartal İmam Hatiplilere sıfır otomobil! TOGG hediye edildi

Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde yeni eğitim yılı törenle başladı. YKS’de Türkiye derecesi yapan Enes Salahaddin Coşkun ve Ammar Mahmut’a Kartal Eğitim Vakfı tarafından TOGG hediye edildi.

15 ÖĞRENCİYE DE ÇEŞİTLİ HEDİYELER VERİLDİ

Törende, 2026-YKS Alan Yeterlilik Testleri (AYT) sözel alanda Türkiye birincisi olan Enes Salahaddin Coşkun ile Yabancı Dil Testi (YDT) Arapça alanında Türkiye birincisi, genel sıralamada ise Türkiye üçüncüsü olan Ammar Mahmut’a Kartal Eğitim Vakfı tarafından Türkiye’nin yerli otomobili TOGG hediye edildi. Sınavda dereceye giren 15 öğrenciye de çeşitli hediyeler verildi.

Törende konuşan İçişleri Bakan Yardımcısı Kübra Güran Yiğitbaşı, Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi’nin başarısı hakkında açıklamalar yaptı. (AA)