Kars'ta gölete düşen 3 yaşındaki çocuk kurtarılamadı

Kars'ın Kağızman ilçesinde yayladaki gölete düşen 3 yaşındaki Gülasiye Tikan hayatını kaybetti. Ailesi tarafından gölette hareketsiz bulunan Gülasiye Tikan, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olaya ilişkin yetkililer tarafından soruşturma başlatıldı.

GÖLETTE HAREKETSİZ BULUNDU

Küçük çocuğu gölette hareketsiz halde gören ailesi, büyük panik yaşayarak hemen sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Yardım sağlık ekipleri sevk edildi.

HASTANEDE KURTARILAMADI

Olay yerine ulaşan sağlık görevlileri, Gülasiye Tikan'a ilk müdahaleyi yaptıktan sonra onu ambulansla Kağızman Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Ancak doktorların tüm çabalarına rağmen 3 yaşındaki çocuk kurtarılamadı. Olayın nasıl yaşandığına ilişkin bilgi edinebilmek amacıyla detaylarla ilgili yetkililer tarafından soruşturma başlatıldı.

(AA)