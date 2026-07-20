Kars'ta gölete düşen 3 yaşındaki çocuk kurtarılamadı
Kars'ın Kağızman ilçesine bağlı Akdam köyü yaylasında yürek burkan bir olay yaşandı. 3 yaşındaki Gülasiye Tikan, henüz bilinmeyen bir nedenle yayladaki gölete düştü. 3 yaşındaki Gülasiye kurtarılamadı.
Kars'ın Kağızman ilçesinde yayladaki gölete düşen 3 yaşındaki Gülasiye Tikan hayatını kaybetti. Ailesi tarafından gölette hareketsiz bulunan Gülasiye Tikan, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olaya ilişkin yetkililer tarafından soruşturma başlatıldı.
GÖLETTE HAREKETSİZ BULUNDU
Küçük çocuğu gölette hareketsiz halde gören ailesi, büyük panik yaşayarak hemen sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Yardım sağlık ekipleri sevk edildi.
HASTANEDE KURTARILAMADI
Olay yerine ulaşan sağlık görevlileri, Gülasiye Tikan'a ilk müdahaleyi yaptıktan sonra onu ambulansla Kağızman Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Ancak doktorların tüm çabalarına rağmen 3 yaşındaki çocuk kurtarılamadı. Olayın nasıl yaşandığına ilişkin bilgi edinebilmek amacıyla detaylarla ilgili yetkililer tarafından soruşturma başlatıldı.
(AA)