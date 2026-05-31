Karşıya geçmek isteyen 63 yaşındaki kadın can verdi

İstanbul, Sultangazi'de, yolun karşısına geçmeye çalışan 63 yaşındaki Suriye uyruklu Raghda Alikaj, hafif ticari aracın çarpması sonucu olay yerinde yaşamını yitirdi.

Kaza, dün saat 22.15 sıralarında 50'nci Yıl Mahallesi, Eski Edirne Asfaltı Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Yunus T. yönetimindeki 34 LY 9841 plakalı hafif ticari araç, yolun karşısına geçmek isteyen Raghda Alikaj'a çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yola savrulan Alikaj ağır yaralandı.

63 YAŞINDAKİ KADIN HAYATINI KAYBETTİ

Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye hızla sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı tüm müdahalelere rağmen, 63 yaşındaki kadının hayatını kaybettiği belirlendi.

Olayın ardından araç sürücüsü Yunus T., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Kaza nedeniyle caddede trafik bir süre tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Kazaya karışan hafif ticari aracın çekici yardımıyla olay yerinden kaldırılmasının ardından bölgedeki trafik akışı normale döndü. (DHA)