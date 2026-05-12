Karşıya geçmek isterken otobüs çarptı: Yaşlı adam hastanede can verdi

Manisa'da 70 yaşındaki Hasan İzmirli, yolun karşısına geçmek isterken, yolcu otobüsünün çarpması sonucunda ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaşlı adam, buradaki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

YOLUN KARŞISINA GEÇMEK İSTEMİŞTİ

Salihli ilçesi İzmir-Ankara D300 kara yolunda dün akşam saatlerinde meydana gelen kazada iddiaya göre, M.C. isimli şoförün yönetimindeki yolcu otobüsü, yolun karşısına geçmeye çalışan Hasan İzmirli isimli 70 yaşındaki adama çarptı.

Hasan İzmirli, kazada ağır yaralandı.

YAŞLI ADAM HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İzmirli, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından özel bir hastaneye kaldırıldı.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilen İzmirli, burada hayatını kaybetti.

OTOBÜS ŞOFÖRÜ GÖZALTINA ALINDI

Otobüs şoförü M.C. ise olayın ardından gözaltına alındı. M.C. ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)