Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Türkiye Karşıya geçmek isterken otobüs çarptı: Yaşlı adam hastanede can verdi

Karşıya geçmek isterken otobüs çarptı: Yaşlı adam hastanede can verdi

Manisa'da yolun karşısına geçmek isteyen 70 yaşındaki Hasan İzmirli isimli yurttaşa yolcu otobüsü çarptı. Hastaneye kaldırılan yaşlı adam, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Karşıya geçmek isterken otobüs çarptı: Yaşlı adam hastanede can verdi

Manisa'da 70 yaşındaki Hasan İzmirli, yolun karşısına geçmek isterken, yolcu otobüsünün çarpması sonucunda ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaşlı adam, buradaki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Yol kenarında bekleyen kazazedelere otobüs çarptı: Ölü ve yaralılar var!Yol kenarında bekleyen kazazedelere otobüs çarptı: Ölü ve yaralılar var!

YOLUN KARŞISINA GEÇMEK İSTEMİŞTİ

Salihli ilçesi İzmir-Ankara D300 kara yolunda dün akşam saatlerinde meydana gelen kazada iddiaya göre, M.C. isimli şoförün yönetimindeki yolcu otobüsü, yolun karşısına geçmeye çalışan Hasan İzmirli isimli 70 yaşındaki adama çarptı.

Hasan İzmirli, kazada ağır yaralandı.

YAŞLI ADAM HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İzmirli, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından özel bir hastaneye kaldırıldı.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilen İzmirli, burada hayatını kaybetti.

OTOBÜS ŞOFÖRÜ GÖZALTINA ALINDI

Otobüs şoförü M.C. ise olayın ardından gözaltına alındı. M.C. ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Trafik Kazası Manisa
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro