Kars Kalesi'nde can pazarı: Çaya düşen köpek kurtarıldı

Kars'ın tarihi ve turistik mekanlarından Kars Kalesi eteklerindeki Bedesten mevkisinde bir sokak köpeği, debisi yüksek olan Kars Çayı'na düştü. Suda mahsur kalan köpeği, itfaiye ekipleri kurtardı.

GÜÇLÜ AKINTI KIYIYA ÇIKMASINI ENGELLEDİ

Köpek, su seviyesi ve akıntısı yüksek olan çaya düştükten sonra kendi imkanlarıyla kıyıya çıkamadı. Köpeğin suda mahsur kaldığını ve sürüklendiğini gören çevredekiler durumu yetkililere bildirdi. İhbarın ardından bölgeye Kars Belediyesi İtfaiye ekipleri geldi.

SOĞUK SUDAN DOLAYI BİTKİN DÜŞTÜ

İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla sudan çıkarılan köpeğin ilk kontrolleri olay yerinde yapıldı. Uzun süre soğuk suda kaldığı için bitkin düştüğü görülen köpeğin, genel sağlık durumunun iyi olduğu belirlendi.

HAYVAN BARINAĞI GÖREVLİLERİNE TESLİM EDİLDİ

Kurtarılan sokak köpeği, gerekli sağlık kontrollerinin yapılması ve bakılması için hayvan barınağı görevlilerine teslim edildi. Çevredeki vatandaşlar, köpeği kurtaran itfaiye ekiplerine teşekkür etti. ( DHA)