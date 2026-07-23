Karpuz çekirdeği yüzünden ortalık bir anda karıştı! Tekme ve yumruklarla birbirlerine girdiler
İstanbul Bahçelievler'de iddiaya göre bir markette müşteriyle market çalışanı arasında karpuz fiyatı nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.
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Elde edilen bilgilere göre, olay 22 Temmuz Çarşamba günü Yenibosna Merkez mahallesinde bir markette meydana geldi. İddiaya göre müşteriyle market çalışanı arasında çekirdekli ve çekirdeksiz karpuzların fiyat etiketi nedeniyle tartışma çıktı.
BİRBİRLERİNE TEKME VE YUMRUKLARLA SALDIRDILAR
Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Uzun bir süre markette devam eden kavga bir süre sonra dışarı taşındı.
Sokaktaki kavga sırasında market çalışanlarıyla müşteri birbirlerine tekme ve yumruklarla saldırdı.
KAVGA ANLARI KAMERAYA SANİYE SANİYE YANSIDI
Tarafların birbirlerine tekme ve yumruklarla saldırdığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde market çalışanlarıyla müşterinin kavga ettiği anlar görülüyor.
Çevredekilerin müdahale ettiği kavga bir süre sonra sona eriyor. (DHA)
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi