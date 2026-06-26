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Halk TV Türkiye Karnesini alamadan acı haber geldi... Karadeniz bir can daha aldı

Karnesini alamadan acı haber geldi... Karadeniz bir can daha aldı

Ordu'nun Altınordu ilçesinde denizde boğulma tehlikesi geçiren 17 yaşındaki lise öğrencisi Zekiyenur Kaçar, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kaçar'ın bugün karnesini almaya hazırlandığı öğrenildi.

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Karnesini alamadan acı haber geldi... Karadeniz bir can daha aldı

Ordu'nun Altınordu ilçesinde bulunan Akyazı Sahili'nde sıcak havalar nedeniyle serinlemek için denize giren 17 yaşındaki Zekiyenur Kaçar, bir süre sonra suda çırpınmaya başladı. Durumu fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Boğulma tehlikesi nedeniyle hastaneye kaldırılan Kaçar doktorların müdahalesine karşın yaşam savaşını kaybetti.

SUDAN ÇIKARILDI, HASTANEDE KURTARILAMADI

Olay yerine ulaşan ekipler tarafından sudan çıkarılan Kaçar'a ilk müdahale sahilde yapıldı. Daha sonra ambulansla Ordu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kaçar, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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KARNESİNİ ALMAYA HAZIRLANIYORDU

Kaçar'ın yaşamını yitirdiği gün karnesini almaya hazırlandığı öğrenildi. Genç kızın ölümü ailesi ve arkadaşlarını yasa boğdu.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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