Karne gününde parkta okul arkadaşını bıçakladı! 16 yaşındaki çocuğun hayati tehlikesi sürüyor

Son dönemde artan okul şiddeti olaylarına bir yenisi daha Gaziantep'te eklendi. Karne gününde okul arkadaşı tarafından parkta bıçaklanan 16 yaşındaki lise öğrencisi Çağlar G., ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Yoğun bakımda tedavisi süren gencin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Olay, öğle saatlerinde Şehitkamil ilçesine bağlı Batıkent Mahallesi’nde bulunan Vadi Park'ta meydana geldi. Parkta karşılaşan ve Şehit Ali Polat Anadolu Lisesi’nde eğitim gören 10’uncu sınıf öğrencisi Çağlar G. ile 12'nci sınıf öğrencisi 18 yaşındaki Halil A. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşen tartışmada Halil A., yanında bulundurduğu bıçakla okul arkadaşı Çağlar G.’yi vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı.

AMELİYATA ALINAN GENÇ YOĞUN BAKIMDA YAŞAM MÜCADELESİ VERİYOR

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ağır yaralı Çağlar G., acil koduyla Gaziantep Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Burada hemen ameliyata alınan ve operasyonun ardından yoğun bakım servisine kaldırılan 16 yaşındaki gencin hayati tehlikesinin ciddi şekilde devam ettiği bildirildi.

KAÇAN ŞÜPHELİ YAKALANDI VE SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olay yerinden uzaklaşarak kaçan 18 yaşındaki şüpheli Halil A., emniyet güçlerinin takibi sonucu polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Olayın ardından polis ekipleri geniş çaplı bir inceleme başlattı.

HAFIZALARDAKİ KAHRAMANMARAŞ KATLİAMINI VE TEPKİLERİ HATIRLATTI

Gaziantep'te yaşanan bu son saldırı, yakın dönemde Kahramanmaraş'ta bir öğretmen ve 9 öğrencinin yaşamını yitirdiği 10 kişilik okul katliamını ve o dönem yükselen "okulda güvenlik" söylemlerini yeniden gündeme getirdi.

Kahramanmaraş'taki bu büyük olayın ardından Eğitim-İş Genel Özlük-Hukuk ve TİS Sekreteri Yeliz Toy cenaze töreninde "Okulda ölmek istemiyoruz" diyerek eğitim emekçilerinin ortak feryadını dile getirmişti.

Gaziantep’teki bıçaklama olayıyla okullardaki yaşam güvencesi sorunu bir kez daha tartışmaya açılırken, Kahramanmaraş katliamı sonrasındaki açıklamaları nedeniyle sendikacı Yeliz Toy hakkında idari soruşturma başlatılması kamuoyunda tepki çekmeye devam ediyor.

Eğitim-İş Sendikası ve Laiklik Meclisi yaptıkları açıklamalarda, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in yaşanan ihmallerin hesabını vermek yerine eleştirileri hedef aldığını, eğitim emekçilerini susturmaya çalıştığını savunarak soruşturma kararlarına sert tepki göstermişti.

(DHA)