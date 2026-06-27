Karne günü arkadaş dehşeti: Bıçaklanan 16 yaşındaki Çağlar yaşam mücadelesi veriyor!

Gaziantep, karne gününde kan donduran bir şiddet olayına sahne oldu. Okul arkadaşı tarafından parkta bıçaklı saldırıya uğrayan 16 yaşındaki Çağlar G. ağır yaralandı. Yoğun bakıma alınan gencin yaşam mücadelesi sürerken, olay yerinden kaçan zanlı polis ekiplerince kısa sürede gözaltına alındı.

TARTIŞMA KISA SÜREDE KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Edinilen bilgilere göre olay, öğle saatlerinde Şehitkamil ilçesine bağlı Batıkent Mahallesi’ndeki Vadi Park'ta meydana geldi. Şehit Ali Polat Anadolu Lisesi’nde eğitim gören 10’uncu sınıf öğrencisi Çağlar G. (16) ile aynı okulda okuyan 12'nci sınıf öğrencisi Halil A. (18) parkta karşılaştı.

İki öğrenci arasında henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan sözlü tartışma, kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Gözü dönen Halil A., yanında bulundurduğu bıçakla okul arkadaşı Çağlar G.’yi yaraladı.

HAYATİ TEHLİKESİ DEVAM EDİYOR

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine hızla polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından ağır yaralı genç, Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı. Hemen ameliyata alınan ve ardından yoğun bakım servisine sevk edilen Çağlar G.’nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

SALDIRGAN YAKALANDI

Olayın ardından kayıplara karışan şüpheli Halil A., emniyet güçlerinin hızlı takibi sonucu kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. (DHA)