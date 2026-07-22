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Halk TV Türkiye Kargo aracı iki küçük çocuğa çarptı! 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Kargo aracı iki küçük çocuğa çarptı! 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde kargo aracının çarptığı 4 yaşındaki A.Y. hayatını kaybetti, 3 yaşındaki M.K.Y. ise ağır yaralandı. Sürücü gözaltına alındı.

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Kargo aracı iki küçük çocuğa çarptı! 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde kargo aracının çarptığı iki küçük çocuktan biri hayatını kaybetti, diğeri ise ağır yaralandı.

Kaza, Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. K.U. yönetimindeki bir kargo firmasına ait araç, iki çocuğa çarptı. Kazada yaralanan çocuklar, yakınları tarafından hızla Muratlı Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

4 YAŞINDAKİ ÇOCUK KURTARILAMADI

Hastanede yapılan ilk müdahalenin ardından 4 yaşındaki A.Y. Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'ne, 3 yaşındaki M.K.Y. ise Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Tedavi altına alınan 4 yaşındaki A.Y., doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Diğer yaralı çocuk M.K.Y.'nin ise tedavisinin sürdüğü ve hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

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SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI

Yaşanan feci kazanın ardından polis ekipleri harekete geçerek kargo aracının sürücüsü K.U.'yu yakaladı ve gözaltına aldı. (AA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Tekirdağ Kaza
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