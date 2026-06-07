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Halk TV Türkiye Kardeşlerin alacak kavgasında biri öldü, diğeri yaralandı

Kardeşlerin alacak kavgasında biri öldü, diğeri yaralandı

Adana'nın Yüreğir ilçesinde iki kardeş arasında alacak verecek meselesi nedeniyle çıkan tartışma ölümle sonuçlandı. Kavgada bir kardeş hayatını kaybederken, diğer kardeş hastaneye kaldırıldı.

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Kardeşlerin alacak kavgasında biri öldü, diğeri yaralandı

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde iki kardeş arasında çıkan kavga faciayla sonuçlandı. Alacak verecek meselesi yüzünden başlayan tartışmada bir kişi yaşamını yitirirken, bir kişi de yaralandı.

Olay, Yenidoğan Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 49 yaşındaki Ercan Palaz ile ağabeyi 55 yaşındaki Muhammet Palaz arasında alacak verecek nedeniyle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü.

İddialara göre Ercan Palaz, yanında bulunan tabancayla ağabeyi Muhammet Palaz'a ateş etti. Bunun üzerine Muhammet Palaz'ın da kardeşini bıçakladığı öne sürüldü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Ercan Palaz'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Kavgada yaralanan Muhammet Palaz ise ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaparken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (AA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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