Kardeşiyle tartıştı tüfeğe sarıldı! Her yerde aranıyor

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Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde Ö.B., oto tamirhanesinde tartıştığı kardeşi Ö.Ç.B.’yi tüfekle vurarak yaraladı. Yaralı hastaneye kaldırılırken, olayın ardından kaçan Ö.B.’nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

TARTIŞMA SİLAHLI KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Olay, saat 15.00 sıralarında Oymaağaç Mahallesi 3120’inci Sokak’ta bulunan oto tamirhanesinde meydana geldi. Ö.B. ile kardeşi Ö.Ç.B. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi üzerine Ö.B., kardeşi Ö.Ç.B.’yi tüfekle vurdu.

YARALI HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı Ö.Ç.B., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kayseri Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı.

Olay yerinden kaçan Ö.B.’nin yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)