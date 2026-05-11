Kardeşinin alkollü araba kullanmasını istemedi canından oldu
Ankara'da kardeşinin alkollü araç kullanmasına engel olmak isteyen ağabey canından oldu. Kardeşi Niyazi Çevik tarafından bıçaklanarak öldürülen Beytullah Çevik gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı.
Ankara'da iki kardeş arasında çıkan tartışmada kan aktı. Niyazi Çevik, cezaevinden izinli çıkan ağabeyi Beytullah Çevik ile göl kenarında içki içti.
Otomobille eve dönmek isteyen Niyazi Çevik'e, ağabeyi Beytullah Çevik, alkollü araç kullanmaması için engel olmak istedi.
İki kardeş arasında çıkan tarışma önce yumrukların konuştuğu bir kavgaya dönüştü. Ardından Niyazi Çevik yanında bulunan bıçakla ağabeyine saldırdı.
Bıçaklanan Beytullah Çevik hayatını kaybetti. Kardeşi Niyazi Çevik ise gözaltına alınmasının ardından tutuklandı.
Beytullah Çevik'in cenazesi Beypazarı Şehir Mezarlığı'nda gözyaşlarıyla toprağa verildi. (DHA)
