Halk TV Türkiye Kardeşinin alkollü araba kullanmasını istemedi canından oldu

Kardeşinin alkollü araba kullanmasını istemedi canından oldu Ankara'da kardeşinin alkollü araç kullanmasına engel olmak isteyen ağabey canından oldu. Kardeşi Niyazi Çevik tarafından bıçaklanarak öldürülen Beytullah Çevik gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı.