Karavanını öyle bir şeye çevirdi ki... İçini görmek için sıraya giriyorlar

Özgür Reisoğlu, satın aldığı karavanı berber salonuna çevirdi. Artvin'e gelen ve sahil şeridine park ettiği çekme karavanda berberlik yapan Reisoğlu, müşterilerine farklı bir tıraş tecrübesi sunuyor.

Artvin'in Hopa ilçesinde dünyaya gelip büyüyen Özgür Reisoğlu, mesleğini icra etmek üzere İstanbul’a yerleşmişti. Pandemi sürecindeki kısıtlamalardan esinlenerek bir girişim başlattı. Kuaförlük işini satın aldığı çekme karavanda sürdürmeye karar verdi.

Karavanı özel olarak düzenleyip içine lavabo, kombi ve berber koltuğu monte ettikten sonra memleketi Hopa’ya geri döndü. Gerekli resmi izinleri tamamlayan Reisoğlu, mobil karavanıyla müşterilerine hizmet sunmaya başladı. Sahil kenarına konumlandırdığı karavanda tıraş yapan Reisoğlu, onlara alışılmışın dışında bir deneyim yaşatıyor.

"TÜRKİYE'NİN HER YERİNDE ÇALIŞABİLİYORUZ"

Karavanın insanların oldukça ilgisini çektiğini söyleyen Özgür Reisoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"İnsanlara ilk başta tuhaf geliyordu; görmek ve içine bakmak istiyorlar. Sonrasında ise gelip tıraş oluyorlar. Herkes çok keyifli ve gayet rahat bir şekilde hizmet alıyor. İçerisi 4 kişilik; müşterilerimiz istedikleri gibi yanlarında misafir de getirebiliyorlar. Tavanı açabiliyor, rahat şekilde müzik de dinleyebiliyorlar. Sonuçta VIP tarzı bir alan sunduğumuz için insanlar kendilerini daha mutlu hissediyor. Aileleriyle, çocuklarıyla gelip rahat rahat tıraşlarını olabiliyorlar.

Şu anda Artvin Hopa'dayız ama Türkiye'nin her yerinde çalışabiliyoruz. Bütün evraklarımız resmi, vergimizi veriyoruz ve esnaf odasına kaydımız mevcut. Hopa ve Karadeniz halkı için güzel bir değişiklik oldu. Herkes çok mutlu, demek ki böyle bir şeye ihtiyaç varmış. 'Nasıl yaptınız' diye merakla soruyorlar. Biz de hem onların merakını gideriyoruz hem de mesleğimizi icra ediyoruz." (DHA)