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Halk TV Türkiye Karaman'da karı-koca ölü bulundu! Eve giren ekipler notla karşılaştı

Karaman'da karı-koca ölü bulundu! Eve giren ekipler notla karşılaştı

Karaman’da çocuklarının haber alamadığı Namık Özcan (53) ve eşi Fatma Özcan (45) evlerinde ölü bulundu. Eve giren ekipler, ‘Evde siyanür var, girmeyin’ notu buldu.

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Karaman'da karı-koca ölü bulundu! Eve giren ekipler notla karşılaştı

Olay, dün Zembilli Ali Efendi Mahallesi 762’nci Sokak’ta bulunun bir apartmanın 3’üncü katında meydana geldi. Namık Özcan ve eşi Fatma Özcan’dan haber alamayan çocukları, durumu polise bildirdi. Eve gelen ekipler, kapıyı kimsenin açmaması ve daireden gelen kimyasal koku üzerine AFAD ve itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Daireye giren ekipler, Namık Özcan’ı oturma odasında, eşi Fatma Özcan’ı ise yatak odasında ölü buldu. Polis ekipleri bu sırada her ihtimale karşı apartmanı tahliye etti. Polis, evde yaptığı incelemede ‘Evde siyanür var, girmeyin’ notu ile katı siyanür olarak değerlendirilen bir madde ile bazı kimyasallar buldu.

Karaman'da karı-koca ölü bulundu! Eve giren ekipler notla karşılaştı - Resim : 1

BOŞANMA AŞAMASINDALARMIŞ

Namık Özcan ile Fatma Özcan’ın cesetleri, koruyucu kıyafet giyen AFAD ekipleri tarafından gece saatlerinde evden çıkartılarak cenaze aracıyla Ankara Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Çiftin boşanma aşamasında oldukları öğrenilirken, polis, Namık Özcan’ın eşi Fatma Özcan’ı siyanürle öldürüp, sonra intihar etmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruyor. Çiftin kesin ölüm nedeni yapılacak otopsi sonrası belirlenecek.

Karaman'da karı-koca ölü bulundu! Eve giren ekipler notla karşılaştı - Resim : 2

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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