Karaismailoğlu'nun neden hedef alındığı ortaya çıktı: Limanı Albayraklar işletiyor

İktidara yakın Yeni Şafak gazetesi eski Ulaştırma ve Altyapı Bakanı olan Adil Karaismailoğlu’nu hedef alan bir haber yaptı.

Gazetede yer alan habere göre; Trabzon’da yer alan kömür işletmeleri vatandaşların şikayetleri nedeniyle mühürlendi. Çevre kirliliği eleştirilerinin yanı sıra gazeteye göre bu işletmelerin kapatılmasının arkasında Adil Karaismailoğlu’nun bürokrasiye baskısı olduğu iddia edildi.

Gazete Karaismailoğlu’nun yönlendirmelerinin yalan olduğunu bu işletmelerin kapatıldığı işçin binlerce insanın işsiz kalacağını ve kentte kömür fiyatlarında artış yaşanacağını ifade etti.

Ayrıca Karaismailoğlu’nun yetkisinin dışında hareket ettiği de belirtildi.

Karaismailoğlu’nun yetkisini aştığını söyleyen gazetede haberde bürokratlara baskı iddiasını şu sözlerle manşetine taşıdı:

"Son günlerde Trabzon ekonomisinin can damarlarından biri olan kömür ticaretine tuhaf bir kararla ağır bir darbe vuruldu. Alınan bilgiye göre bölgedeki 3-5 lüks konut sahibi “Kömür tozuyor” iddiasıyla şikâyet etti. Eski Bakan Adil Karaismailoğlu da bu şikâyetlere öncülük ederek binlerce insanın doğrudan ya da dolaylı olarak ekmek yediği işletmeleri kapattırmak için yerel bürokratlara baskı yaptı."

ASIL NEDEN LİMAN İŞLETMECİLİĞİ Mİ?

Karaismailoğlı’nun neden hedefe konulduğu tartışılırken Trabzon’da mühürlenen kömür işletmelerinin limanın yakınında olduğu ve limanda ticaretin önemli bir gelir kalemi sağladığı anlaşıldı.

Trabzon Limanı’nın işletmeciliğini ise Yeni Şafak Gazetesi’nin de sahibi olan Albayaraklar yapıyor.

Trabzon’da yaşayan vatandaşlar ise liman çevresindeki kömür işletmelerinden çıkan tozdan şikayetçi olmuştu. Albayrak Grup ise buna karşı önlem aldıklarını açıklamıştı.