Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Türkiye Karadeniz'e açıldılar! Tonlarca balıkla döndüler

Karadeniz'e açıldılar! Tonlarca balıkla döndüler

Zonguldak’ta av yasağının kalkmasıyla ‘vira bismillah’ diyerek Karadeniz'e açılan balıkçılar, gece boyu süren av sonrası 50 ton balıkla karaya döndü.

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
Karadeniz'e açıldılar! Tonlarca balıkla döndüler
Son Güncelleme:

Denizlerdeki av yasağının 1 Eylül'de sona ermesiyle Zonguldakbalıkçılar, 'Vira bismillah' diyerek Karadeniz'e açıldı. İlk günün avı beklenen bollukta geçmese de küçük balıkçılar kent genelinde yaklaşık 50 ton palamut yakaladı.

Karadeniz'e açıldılar! Tonlarca balıkla döndüler - Resim : 1

Balıkların bir kısmı büyük kentlere gönderilirken bir kısmı da yerel tezgahlarda satılmaya başlandı. Bolluk olacağını düşünen balıkçılar yeni sezona umutla bakıyor.

Karadeniz'e açıldılar! Tonlarca balıkla döndüler - Resim : 2

Gece boyu aradılar! 2 saatte kasa kasa topladılarGece boyu aradılar! 2 saatte kasa kasa topladılar

"ORTALAMA BUGÜN 50 TON BALIK ÇIKTI”

Avlanan balık miktarının gırgır diye tabir edilen büyük balıkçı tekneleri geldikten sonra artacağını belirten Kilimli Su Ürünleri Kooperatif Müdürü Bülent Aksu, "Sezon başlamadan bahsetmiştik palamut balığının bolluğundan. Bölgede ortalama 5 bin kasa balık çıktı. Bunu bugün vatandaşlarımız tezgahlarda hem ucuz olarak görecekler hem bol olarak görecekler hem de taze balık yiyecekler. Sezonumuz bol ve bereketli geçecek. Tahminlerimize göre olumlu ilerliyor, balık boyları ve avcılıkla alakalı. Büyük balıkçılar bölgemize daha ulaşmadılar, bunlar yerel balıkçılarımızın çıkardığı ürünler. Taze taze yesinler, bol bereketli bir sezon geçecek. Ortalama bugün 50 ton balık çıktı” dedi.

Karadeniz'e açıldılar! Tonlarca balıkla döndüler - Resim : 4

"YEVMİYEMİZİ KURTARDIK"

43 yıldır balıkçılık yapan Mehmet Kırdar ise “Bugün zayıftı, balık akmış başka tarafa. Yine aldık yevmiyemizi kurtardık. Sezon iyi görünüyor ama belli olmaz bakacağız” diye konuştu. (DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Zonguldak Balık
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro