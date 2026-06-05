Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara-Kırıkkale-Çorum-Samsun hızlı tren hattı projesine ilişkin yazılı açıklama yaptı. Bakan Uraloğlu, 293 kilometrelik hattın 120 kilometrelik Delice-Çorum kesiminde 3 bin personel ve 850 makineyle çalışmaların sürdüğünü belirtti.

Bu kesimde genel ilerlemenin yüzde 25'i aştığını açıklayan Uraloğlu, kazı çalışmalarında 28,11 milyon metreküp kazıyla yüzde 88,92 gerçekleşme sağlandığını aktardı. Güzergah üzerindeki 8 tünelde toplam 9 bin 507 metrede yüzde 31,22 ilerleme kaydedilirken 31 köprüden 14'ünde yapım çalışmaları devam ediyor.

ÇORUM-MERZİFON VE MERZİFON-HAVZA İHALELERİ YAPILDI

Bakan Uraloğlu, hattın Çorum'dan sonraki bölümüne ilişkin de adımlar atıldığını duyurdu. Çorum-Merzifon ve Merzifon-Havza kesimlerinin ihalesinin gerçekleştirildiğini belirten Uraloğlu, "Yer tesliminin ardından şantiye kurulumunu yaparak burada da çalışmalara başlayacağız ve hızlı treni Karadeniz'e bir adım daha yaklaştıracağız" dedi.

ANKARA-ÇORUM 1 SAAT 20 DAKİKAYA İNECEK

Saatte 200 kilometre hıza uygun şekilde planlanan hat tamamlandığında Ankara ile Çorum arasında kesintisiz hızlı tren bağlantısı kurulacak. Bakan Uraloğlu bu hatla Ankara-Çorum arası seyahatin 1 saat 20 dakikaya düşeceğini açıkladı. Daha önce demir yolu bağlantısı bulunmayan Çorum, projeyle birlikte ilk kez ulusal demir yolu ağına dahil olacak.

ANKARA-SAMSUN ARASI 2,5 SAAT

Çorum-Merzifon-Samsun kesimlerinin de tamamlanmasıyla Ankara-Samsun arası seyahat süresi 2,5 saate düşecek. Hattın yılda 12 milyon yolcu ve 14 milyon ton yük taşıması öngörülüyor.

SAMSUN-MERSİN KORİDORUYLA BOĞAZLARA RAHATLAMA

Bakan Uraloğlu, projenin lojistik boyutuna da değindi. Hattın Samsun Limanı ile Mersin Limanı'nı birleştiren bir demir yolu koridoru oluşturacağını belirten Uraloğlu, bu koridorun İstanbul ve Çanakkale boğazları üzerindeki yük trafiğini hafifleteceğini ve Karadeniz ile İç Anadolu ve Akdeniz havzaları arasında güçlü bir lojistik aks tesis edileceğini vurguladı.

(DHA)