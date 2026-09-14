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Halk TV Türkiye Karadeniz’den ağlar dolusu çıktı! Kasa kasa gönderdiler

Karadeniz’den ağlar dolusu çıktı! Kasa kasa gönderdiler

Karadeniz’de sezonun başlamasıyla birlikte denize açılan balıkçıların ağları palamutla doldu. Şehit Ömer Şenel Balıkçı Barınağı’na getirilen kasa kasa palamutlar, ayıklanarak tezgahlara gönderildi.

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Karadeniz’den ağlar dolusu çıktı! Kasa kasa gönderdiler

Kastamonu'nun Abana ilçesinde denize açılan balıkçılar, bol miktarda palamut avladılar. Şehit Ömer Şenel Balıkçı Barınağı'ndan denize açılan balıkçıların Karadeniz'e serdikleri ağlar, palamutlarla doldu. Teknelere çekilen ağlar, balıkçı barınağındaki iskelelere getirildi. Burada ağlardan ayıklanan palamutlar, kasalara konularak tezgahlara gönderildi.

Karadeniz’den ağlar dolusu çıktı! Kasa kasa gönderdiler - Resim : 1

Balıkçı Erdi Sarı, geçen seneye göre oldukça bereketli olan sezonun hem balıkçının hem tüketicinin yüzünü güldürdüğünü söyledi.

Karadeniz’den ağlar dolusu çıktı! Kasa kasa gönderdiler - Resim : 2

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"GÜNLÜK 300 BALIK, 500 BALIK, 1000 BALIK TUTUYORUZ"

Ağlarına takılan 600 palamudu ailecek yaptıkları çalışmayla ayıkladıklarını anlatan Sarı, "Sezonumuz bu sene güzel gidiyor, ailecek buradayız hep beraber. Hava güzel ve müsait oldukça avlanıyoruz. Günlük 300 balık, 500 balık, 1000 balık tutuyoruz, arkadaşlarımıza da denk geliyor." dedi.

Karadeniz’den ağlar dolusu çıktı! Kasa kasa gönderdiler - Resim : 4

Sarı, bu sene palamut bol olduğu için hamsi sezonunun kısa süreceğini, çinekopun da bereketli olmasını ümit ettiklerini kaydetti. (AA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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