Karadeniz'de Türk denizciler yine hedef alındı! Dehşet anları ses kayıtlarına yansıdı

Karadeniz'de Türk denizcilerin can güvenliği bir kez daha tehlikede. İstanbul merkezli firmanın işlettiği ve yanıcı nafta taşıyan M/T Centar isimli petrol tankeri, Kerç Boğazı'nda saldırıya uğradı. Saldırı anını haber veren Türk denizcinin ses kaydı ise yaşanan tehlikenin boyutunu gözler önüne serdi.

Karadeniz'de güvenlik riski her geçen gün artarken, Türk denizcileri taşıyan bir tanker daha hedef oldu. Haber Denizde'de yer alan habere göre İstanbul merkezli Centar Shipping filosunda yer alan ve yine İstanbul merkezli Srediste Shipping tarafından işletilen 34.578 dwt'lik petrol ve kimyasal tankeri M/T Centar, Kerç Boğazı'nda saldırıya uğradı.

Yanıcı ve patlayıcı özellikte olan, ham petrolden elde edilen sıvı hidrokarbon karışımı nafta taşıyan geminin mürettebatının tamamının Türk denizcilerden oluştuğu bildirildi.

LIMANDAN AYRILDIKTAN SADECE 5 SAAT SONRA HEDEF ALINDI

Elde edilen bilgilere göre M/T Centar, Taman Limanı'ndan demir aldıktan sadece beş saat sonra Kerç Boğazı açıklarında saldırının hedefi oldu. Yüksek riskli ve son derece yanıcı yük taşıyan geminin saldırı anında büyük bir tehlike atlattığı belirtildi.

TÜRK KARASULARINA DOĞRU SEYİR HALİNDE

Saldırıya uğrayan petrol tankerinin, aldığı darbeye rağmen kendi imkanlarıyla Türk karasularına doğru seyrettiği öğrenildi. Geminin mevcut durumu ve mürettebatın sağlık tablosuna ilişkin detaylar takip edilirken, olayın ciddiyeti gemideki bir Türk denizcinin kaydettiği ses kaydıyla ortaya çıktı.

Dehşet anlar ses kayıtlarına yansıdı:

DÜN DE BENZER BİR FELAKET YAŞANMIŞTI: 1 ÖLÜ, 3 YARALI!

Karadeniz’deki bu dehşet ilk değil. Dün de İstanbul Liman Kütüğü'ne kayıtlı, 9543342 IMO numarasına sahip Türk bayraklı Mv Reyhan Sarı isimli kargo gemisi benzer bir felaketin hedefi olmuştu. Rusya'nın Taman Limanı'ndan yükünü aldıktan sonra Trabzon Limanı'na tahliye yapmak üzere seyre çıkan gemi, Novorossiysk açıklarında uluslararası sularda Ukrayna'nın İHA saldırısına uğradı.

İnsansız hava aracıyla düzenlenen saldırıda gemide maddi hasar meydana gelirken, patlamanın en ağır etkisi makine dairesinde hissedildi. Saldırı sırasında makine dairesinde görev yapan bir Türk mürettebat hayatını kaybetti, üç personel ise yaralandı. Yaralı denizcilerin bölgedeki en yakın sağlık merkezlerine sevk edilerek tedavilerine devam edildiği bildirildi. Yaşanan felaketin ardından geminin seyrine ve durumuna ilişkin teknik inceleme başlatıldı.