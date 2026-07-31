Karadeniz'de sadece 2 tane var: 70 yıldır kimse dokunmadı, boyu 5 metreye ulaştı

Rize'nin Çayeli ilçesinde yaklaşık 70 yıldır budanmayan bir çay ağacı 5 metre yüksekliğe ulaştı. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi akademisyenleri ağacın anıt ağaç olarak tescillenmesini ve ekoturizme kazandırılmasını hedefliyor.

Çayeli'ne bağlı Yanıkdağ köyü'nde Hasan Bekir'e ait arazideki çay ağacı, yaklaşık 70 yıl önce dedesi Ali Bekir'in çay bahçesini oluşturduğu dönemden bu yana hiç budanmadı. O günden bugüne 5 metre yüksekliğe ve 70 santimetre gövde çapına ulaşan ağaç, köy halkının ve ziyaretçilerin ilgi odağı oldu.

DOĞU KARADENİZ'DE YOK DENECEK KADAR AZ

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Turan Yüksek, bölgede bu büyüklükte çay ağacının yok denecek kadar az olduğunu belirterek kentteki envanter çalışmalarında yalnızca iki çay ağacı tespit ettiklerini söyledi.

Ağacın doğal ekosisteminde incelenerek ekolojik değerlendirme, toprak analizi ve peyzaj planlama çalışmalarının tamamlandığını ifade eden Yüksek, sonuçların bilimsel yayın olarak da yayımlandığını aktardı.

"RİZE'NİN İKLİMSEL DEĞİŞİMLERİNİN TANIĞI"

Prof. Dr. Yüksek, ağacın yaşı nedeniyle anıtsal bir değer taşıdığını vurgulayarak "Biz o ağaca baktığımız zaman Rize'nin iklimsel değişimlerinin tanığı olmuş ve bugünlere gelmiş iyi bir gen kaynağı olduğunu düşünüyorum" dedi.

Ağacın hem bireysel fotoğraf çekim noktası hem de özel günler için anlamlı bir mekan olarak değerlendirilebileceğini belirten Yüksek, korunmasının ve üzerinde yeni çalışmalar yapılmasının çay bitkisinin Türkiye'deki gelişim serüvenine kanıt oluşturacağını sözlerine ekledi.

"DEDEMİN HATIRASI OLARAK BIRAKTIM"

Bahçe sahibi Hasan Bekir, dedesinin hatıra olarak bıraktığı sürgünü hiç kesmediğini belirterek kar nedeniyle bir kısmı zarar gören ağacın bugünkü boyutlarına ulaştığını anlattı. Ziyaretçi akınının sürdüğünü ifade eden Bekir, "Tarihe tanıklık yapmış olan ilk dönemlerinden bugüne kadar gelmiş olan bir eser. Bir anıt ağaç olarak koruma altına alınırsa seviniriz" diye konuştu.

Köy sakinlerinden Mehmet Çakıroğlu da çayın bölgeye ilk getirildiği döneme denk gelen ağacın tescillenmesi gerektiğini belirterek "Biz de çaycıyız, çayla geçiniyoruz. Demek ki o tarihten bu tarihe kadar kesinlikle bu çay hiç toplanmamış. Anıt ağaç olarak tescillenirse daha güzel olur" dedi.

(AA)