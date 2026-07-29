Karadeniz'de rüzgar ve dalga tehlikesi: 1 ilde denize girmeyin uyarısı yapıldı

Samsun Valiliği, Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı'ndan alınan güncel meteorolojik veriler doğrultusunda Karadeniz sularında yaşanacak hareketlilik nedeniyle kent genelinde denize girilmesinin tehlikeli olacağını kamuoyuna duyurdu.

DALGA BOYU VE RÜZGAR HIZI TEHLİKELİ SEVİYEDE

Yapılan açıklamada, Samsun kıyılarındaki güncel hava durumuna dair detaylar da paylaşıldı. Bölgede rüzgar hızının 20 ile 25 deniz mili seviyelerine kadar çıkmasının beklendiği, bu rüzgarın etkisiyle denizdeki dalga yüksekliğinin 1-1,5 metre arasında seyredeceği belirtildi.

Alınan bu kararın ve yapılan uyarının amacının vatandaşların can güvenliğini korumak olduğu belirtilirken muhtemel boğulma vakalarının ve can kayıplarının önüne geçebilmek adına vatandaşlardan denize girmemelerinin önem taşıdığı ifade edildi. (DHA)