Halk TV Türkiye Karadeniz’de mahsur kalan yunusu dalgıç polisler kurtardı

Karadeniz’de mahsur kalan yunusu dalgıç polisler kurtardı Samsun’un İlkadım ilçesinde Kürtün Deresi'nde mahsur kalan bir yunus balığı, ihbar üzerine bölgeye gelen 2 dalgıç polisi tarafından kurtarılarak yeniden denize bırakıldı. O anlar kameraya yansıdı.