Karadeniz’de mahsur kalan yunusu dalgıç polisler kurtardı
Samsun’un İlkadım ilçesinde Kürtün Deresi'nde mahsur kalan bir yunus balığı, ihbar üzerine bölgeye gelen 2 dalgıç polisi tarafından kurtarılarak yeniden denize bırakıldı. O anlar kameraya yansıdı.
YUNUS BALIĞI İÇİN SEFERBER OLDULAR
Olay, dün saat 15.30 sıralarında meydana geldi. İlkadım ilçesinden Karadeniz'e dökülen Kürtün Deresi yatağında bir yunus balığının zor durumda olduğunu gören vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi.
İhbar üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekipleri hızla olay yerine sevk edildi.
DALGIÇ POLİSLER CAN SUYU OLDU
Kısa sürede bölgeye ulaşan Deniz Limanı Şube Müdürlüğü'ne bağlı 2 dalgıç polisi, dere yatağında yaşam mücadelesi veren yunusu kurtarmak için suya girdi.
Dalgıç polislerin hassas çalışması sonucu mahsur kaldığı yerden çıkarılan yunus balığı, güvenli bir şekilde yeniden Karadeniz'in serin sularına bırakıldı.
KURTARMA ANI KAMERADA
Nefes kesen kurtarma operasyonu, cep telefonu kameraları tarafından kaydedildi. Yeniden özgürlüğüne kavuşan yunus balığı gözden kaybolurken, polislerin bu duyarlı davranışı çevredekilerden büyük takdir topladı. (DHA)