Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Türkiye Karadeniz’de mahsur kalan yunusu dalgıç polisler kurtardı

Karadeniz’de mahsur kalan yunusu dalgıç polisler kurtardı

Samsun’un İlkadım ilçesinde Kürtün Deresi'nde mahsur kalan bir yunus balığı, ihbar üzerine bölgeye gelen 2 dalgıç polisi tarafından kurtarılarak yeniden denize bırakıldı. O anlar kameraya yansıdı.

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
Karadeniz’de mahsur kalan yunusu dalgıç polisler kurtardı

Samsun’un İlkadım ilçesinde, Karadeniz'e dökülen Kürtün Deresi'nde mahsur kalan bir yunus balığı için ekipler zamanla yarıştı. Yaşam mücadelesi veren canlı, polis dalgıçların başarılı operasyonuyla kurtarıldı.

YUNUS BALIĞI İÇİN SEFERBER OLDULAR

Olay, dün saat 15.30 sıralarında meydana geldi. İlkadım ilçesinden Karadeniz'e dökülen Kürtün Deresi yatağında bir yunus balığının zor durumda olduğunu gören vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi.

Halk TV'yi güvenilir kaynağınız olarak eklemek için tıklayın

İhbar üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekipleri hızla olay yerine sevk edildi.

Karadeniz’de mahsur kalan yunusu dalgıç polisler kurtardı - Resim : 1

DALGIÇ POLİSLER CAN SUYU OLDU

Kısa sürede bölgeye ulaşan Deniz Limanı Şube Müdürlüğü'ne bağlı 2 dalgıç polisi, dere yatağında yaşam mücadelesi veren yunusu kurtarmak için suya girdi.

Dalgıç polislerin hassas çalışması sonucu mahsur kaldığı yerden çıkarılan yunus balığı, güvenli bir şekilde yeniden Karadeniz'in serin sularına bırakıldı.

Samsun'da kayalıklara sıkışan yunus kurtarıldıSamsun'da kayalıklara sıkışan yunus kurtarıldı

KURTARMA ANI KAMERADA

Nefes kesen kurtarma operasyonu, cep telefonu kameraları tarafından kaydedildi. Yeniden özgürlüğüne kavuşan yunus balığı gözden kaybolurken, polislerin bu duyarlı davranışı çevredekilerden büyük takdir topladı. (DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Balık Hayvan Samsun
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro