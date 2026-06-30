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Halk TV Türkiye Karadeniz'de fırtına alarmı: Denize girmek yasaklandı

Karadeniz'de fırtına alarmı: Denize girmek yasaklandı

Zonguldak Valiliği, bölgede beklenen şiddetli fırtına ve olumsuz hava koşulları nedeniyle 1 Temmuz Çarşamba saat 13.00'ten 2 Temmuz Perşembe sabahı 07.00'ye kadar il genelinde denize girilmesinin yasaklandığını duyurdu.

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Karadeniz'de fırtına alarmı: Denize girmek yasaklandı

Zonguldak'ta etkili olması beklenen olumsuz hava şartları deniz keyfine ara verdirdi. Zonguldak Valiliği medya hesabı üzerinden tarafından yapılan resmi açıklamada, bölgede yaşanacak şiddetli fırtına riskine karşı vatandaşların can güvenliğini sağlamak amacıyla tedbir alındığı bildirildi.

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BELİRTİLEN SAATLERE DİKKAT

Alınan yasak kararı belirli bir zaman dilimini kapsayacak şekilde hayata geçirilecek. Valilik açıklamasında, 1 Temmuz Çarşamba günü saat 13.00 itibarıyla başlayacak olan denize girme yasağının, 2 Temmuz Perşembe günü sabah saat 07.00'ye kadar kesintisiz olarak devam edeceği belirtildi. Yetkililer, vatandaşların herhangi bir olumsuz durumla karşılaşmamaları ve can güvenliklerini tehlikeye atmamaları adına alınan bu karara hassasiyetle uyulması gerektiğinin altını çizdi.

Karadeniz'de fırtına alarmı: Denize girmek yasaklandı - Resim : 2

Valilik tarafından yapılan açıklamada, "Vatandaşlarımızın güvenliği açısından belirtilen tarih ve saatler arasında yasağa riayet edilmesi önemle rica olunur." ifadesine yer verildi. (AA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Zonguldak Deniz
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