Karadeniz'de deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Karadeniz'de 3.9 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin, 6.15 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

DEPREM ÖNCESİ ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER NELERDİR?

Deprem öncesinde alınabilecek önlemler, can ve mal kayıplarını azaltmak açısından büyük önem taşır.

İşte deprem öncesi alınması gereken temel önlemler:

Bina güvenliğini kontrol edin: Oturduğunuz binanın deprem yönetmeliğine uygun olup olmadığını öğrenin, gerekiyorsa güçlendirme yaptırın.

Eşyaları sabitleyin: Dolap, kitaplık, raf, beyaz eşya gibi devrilebilecek eşyaları duvara sabitleyin.

Ağır eşyaları aşağıya yerleştirin: Raflarda ağır eşyaları alt bölümlerde bulundurun.

DEPREM SIRASINDA NE YAPILMALI?

Deprem anında panik yapılmaması ve sakin kalınması hayati önem taşıyor. Uzmanlar, sarsıntı sırasında güvenli bir noktada "çök-kapan-tutun" hareketinin uygulanmasını öneriyor.

Bina içinde bulunanların pencere, balkon ve devrilebilecek eşyalardan uzak durması gerektiği belirtilirken, asansör kullanılmaması konusunda da uyarıda bulunuluyor. Açık alanda bulunanların ise bina, direk ve ağaçlardan uzak güvenli bir noktaya geçmeleri tavsiye ediliyor.

Yetkililer, deprem sonrasında resmi kurumların uyarılarının takip edilmesi ve hasarlı binalara girilmemesi gerektiğini vurguluyor.