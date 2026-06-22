Karadeniz'de bir ilk: 1700 yıllık mezar ezber bozdu

Karabük Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Başkanı Prof. Dr. Ersin Çelikbaş başkanlığında yürütülen kazı çalışmalarında Hadrianapolis Antik Kenti'nde pitos mezar gün yüzüne çıkarıldı.

Geç Kalkolitik, Roma ve Erken Bizans dönemlerinde yerleşim yeri olarak kullanılan antik kentteki mezarın içinde bir iskelet ile birlikte 7 kap, kandil, sikke, bıçak ve 2 kemik toka bulundu.

BÖLGEDE BİR İLK

Kazı Başkanı Prof. Dr. Çelikbaş, mezarın bölge arkeolojisi açısından taşıdığı önemi vurguladı.

"İskelet ile ölü hediyeleri olarak 7 kap, kandil, sikke, bıçak ve 2 kemik toka bulundu. Buluntular bizim için önemli fakat mezarın pitos mezar olması daha önemli çünkü bölgede, özellikle Batı Karadeniz'in iç bölgelerinde bugüne kadar yapılan herhangi bir yüzey araştırmasında ya da kazı çalışmasında pitos mezara rastlanmamıştı. Dolayısıyla bu pitos mezar bir ilk olarak da görülebilir" diye konuştu.

SİKKE TARİHİ VERDİ

Mezardan çıkan sikke, defin tarihine dair önemli bir ipucu sundu. Prof. Dr. Çelikbaş sikkenin Roma İmparatoru Probus'a ait olduğunu belirterek tarihleme konusunda şu bilgiyi verdi.

"İmparator Probus, milattan sonra 276-282 yıllarında imparatorluk yapmış. Probus sikkesi aslında mezarın da milattan sonra 3. yüzyılın sonlarına doğru buraya bırakıldığını göstermekte. Bölgenin ölü gömme geleneklerinin anlaşılması için pitos mezar gerçekten bir ilk oldu. Hadrianapolis ve çevresinde de özellikle ölü kültü anlamında ilk defa bir pitos mezarın da böylelikle belgelendiğini söyleyebiliriz" dedi.

KADIN MEZARI OLABİLİR

Mezar sunuları arasındaki kapların Karadeniz'e özgü 'Pontic Sigillata' olarak bilinen pişmiş toprak kaplar olduğunu aktaran Çelikbaş, kemik tokaların ise mezardaki bireyin kadın olabileceğine işaret ettiğini söyledi.

Çelikbaş, eserlerin tamamının envanterlik nitelikte olduğunu belirterek Hadrianapolis ekibinin çalışmalarını sürdürdüğünü ve buluntuların antik kentteki ölü gömme geleneklerinin aydınlatılmasına önemli katkı sağlayacağını ifade etti.

(AA)