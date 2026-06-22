Karadeniz'de bir deprem daha

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 08:48'de 3.9 büyüklüğünde sarsıntı kaydedilmişti.

KARADENİZ'DE BİR DEPREM DAHA

AFAD verilerine göre Karadeniz'de saat 14:07'de 4.0 büyüklüğünde bir sarsıntı daha kaydedildi.

KANDİLLİ DE 4.1 DEDİ

Kandilli Rasathanesi, Karadeniz'de 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Depremin yerin 90.0 kilometre derinliğinde olduğu belirtildi.

DEPREMDEN ÖNCE ALINMASI GEREKEN TEDBİRLER

Ev, iş yeri ve okul için bir deprem acil durum planı hazırlayın.

Aile bireyleriyle toplanma alanı ve iletişim yöntemlerini belirleyin.

Dolap, kitaplık, raf, şofben ve beyaz eşyaları duvara sabitleyin.

Ağır eşyaları yüksek raflardan indirerek daha güvenli yerlere yerleştirin.

Acil durum çantası hazırlayın; su, gıda, ilaç, el feneri, düdük ve powerbank bulundurun.

Bina dayanıklılığı konusunda uzmanlardan destek alarak yapının risk durumunu öğrenin.

Gaz, su ve elektrik vanalarının yerini öğrenin ve nasıl kapatılacağını bilin.