Karadeniz'de 1 ilde denize girmek yasaklandı

Ordu Valiliği'nin tarafından yapılan yazılı açıklama ile il genelinde etkili olması beklenen olumsuz deniz şartlarına karşı vatandaşları uyardı. Son meteorolojik değerlendirmelere göre, sahillerde gün boyu yüksek dalga ve tehlikeli rip akıntısı (çeken akıntı) oluşma riskinin oldukça yüksek olduğu belirtildi.

DENİZE GİRMEK YASAKLANDI

Yaşanabilecek boğulma vakalarının ve can kayıplarının önüne geçmek amacıyla Ordu Valiliği Suda Boğulma Olaylarını Önleme Komisyonu tarafından yapılan yazılı açıklamada, güvenlik tedbirleri kapsamında 15 Temmuz 2026 Çarşamba günü saat 12.00'den sonra Ordu il genelinde denize girmenin yasaklandığı duyurusu yapıldı.

Valilik, tüm vatandaşların kendi can güvenlikleri açısından alınan bu yasak kararına uymalarını ve görevliler tarafından yapılan uyarılara dikkate almalarını istedi. (DHA)