Karadeniz kıyısında denize girmek yasaklandı: İki ilçede plajlar kapatıldı

Karadeniz sahiline kıyısı bulunan Tekirdağ ve Kırklareli'nin bazı bölgelerinde, hafta sonu etkisini gösteren olumsuz hava koşulları deniz keyfini yarıda bıraktı. Hem hava muhalefeti hem de denizde oluşabilecek tehlike nedeniyle, can güvenliğini sağlamak amacıyla yetkili makamlar harekete geçti.

TEKİRDAĞ VALİLİĞİ'NDEN UYARI

Tekirdağ Valiliği, rüzgarlı hava ve dalgalı denizin yaratabileceği risklere karşı vatandaşları uyardı. Valilikten yapılan resmi açıklamada, boğulma tehlikesine dikkat çekilerek şu ifadelere yer verildi:

"Olumsuz hava/deniz şartları sebebiyle suda boğulmaların önlenmesi maksadıyla Saray ilçemiz sınırları içerisinde 28 Haziran 2026 Pazar günü 1 gün süreyle denize girişler yasaklanmıştır."

VİZE'DEKİ TÜM PLAJLAR KAPATILDI

Tekirdağ'ın ardından bir yasak kararı da komşu il Kırklareli'den geldi. Kırklareli’nin Vize Kaymakamlığı tarafından yapılan duyuruda, "Saygıdeğer vatandaşlarımız, olumsuz hava/deniz şartları sebebiyle 28 Haziran 2026 Pazar günü Vize ilçemizde bulunan tüm plajlarda denize girmek yasaklanmıştır" ifadeleri kullanıldı. (DHA)