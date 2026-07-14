Karabük’te yürek yakan yangın: Evde yalnız kalan 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti!

Karabük’ün Davutlar köyünde meydana gelen ev yangınında, ailesi tarafından evde yalnız bırakılan 2 yaşındaki Berkant Kurt yaşamını yitirdi. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

YANGIN 3 EVE SIÇRADI

Yangın, saat 16.00 sıralarında Davutlar köyü Kadıoğlu Mahallesi’nde çıktı. Ahmet Ç.’ye ait tek katlı evde henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangın, kısa sürede büyüyerek Nurullah E. ve Sadık E.’ye ait bitişikteki diğer iki tek katlı eve de sıçradı.

EKİPLER MÜDAHALE ETTİ, ANCAK ACI HABER GELDİ

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Yangının ilk çıktığı evde Berkant Kurt isimli 2 yaşındaki çocuğun yalnız olduğu bilgisi üzerine, ekipler müdahalelerini bu noktada yoğunlaştırdı.

Yangın kontrol altına alınıp eve girildiğinde, küçük Berkant’ın yatakta cansız bedenine ulaşıldı.

AİLESİ IHLAMUR TOPLAMAYA GİTMİŞTİ

Yapılan incelemelerde, çocuğun evde yalnız bırakıldığı ve ailesinin ıhlamur toplamak amacıyla evden ayrıldığı öğrenildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucunda 3 evdeki yangın tamamen söndürüldü.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Küçük çocuğun cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemelerin ardından otopsi işlemleri için morga kaldırıldı. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)