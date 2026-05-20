Karabük'te yangın çıktı: 2 ev ve 1 ahır kullanılamaz halde!

Karabük'ün Eskipazar ilçesinde gece çıkan yangında alevler bitişikteki eve ve ahıra sıçradı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın sonrası P.K. ve D.K.'ye ait 2 ev ile 1 ahır tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Karabük’ün Eskipazar ilçesinde gece saatlerinde çıkan yangın, korku dolu anların yaşanmasına neden oldu.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Sofular köyü Salmanlar Mahallesi'nde bulunan P.K.'ye ait evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın başladı. Kısa sürede büyüyen alevler tüm evi sardı.

ALEVLER BİTİŞİKTEKİ EV VE AHIRA SIÇRADI

Rüzgarın da etkisiyle hızla yayılan alevler, P.K.'ye ait evin bitişiğinde yer alan ahıra ve ardından D.K.'ye ait diğer eve sıçradı. Yangını fark eden köylülerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi.

2 EV İLE AHIR KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, alevlerin daha fazla alana yayılmasını engellemek için çalışma başlattı.

Ekiplerin çabası sonucu müdahale edilerek söndürülen yangının ardından acı bilanço ortaya çıktı. Yangında D.K. ve P.K.'ye ait 2 ev ile bitişikteki ahır tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)

