Halk TV Türkiye Kara çarşaflı erkek hırsız 40 dakikada vurgun yaptı

Kara çarşaflı erkek hırsız 40 dakikada vurgun yaptı Adana’da tanınmamak için kara çarşaf giyen erkek şüpheli ve suç ortağı, maymuncukla girdikleri evde 40 dakika cirit attı. Vatandaşın ziynet eşyasını ve parasını çalan hırsızlar kameraya yakalandı; biri tutuklandı, diğeri serbest kaldı.

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