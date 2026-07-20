Kara çarşaflı erkek hırsız 40 dakikada vurgun yaptı
Adana’da tanınmamak için kara çarşaf giyen erkek şüpheli ve suç ortağı, maymuncukla girdikleri evde 40 dakika cirit attı. Vatandaşın ziynet eşyasını ve parasını çalan hırsızlar kameraya yakalandı; biri tutuklandı, diğeri serbest kaldı.
Olay, 5 Temmuz günü saat 18.00 sıralarında Seyhan ilçesine bağlı Dumlupınar Mahallesi'nde meydana geldi. Yüzlerini gizlemek amacıyla çarşaf giyen Yahya Güzel (35) ile Mevlüde Ç. (35), sokakta bir süre yürüdükten sonra Halit Ö.'nün evinin önüne geldi. Şüphelilerden Mevlüde Ç. sokakta gözcülük yaparken, Yahya Güzel maymuncuk kullanarak evin kapısını açtı.
İçeri giren şüpheliler, yurttaşın yatak odasında tam 40 dakika boyunca arama yaptı. Şüpheliler, gardıropta bulunan 80 gram burma bilezik, 3 altın yüzük, 1 altın kolye ve bin 900 lira nakit parayı alarak yürüyerek bölgeden uzaklaştı.
Evine döndüğünde birikiminin çalındığını fark eden Halit Ö.'nün ihbarıyla Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye alan ekipler, şüphelilerin kimliklerini tespit etti.
İncelemelerde, şüphelilerin hırsızlık olayından bir gün önce gece saatlerinde sokakta rahatça keşif yaptıkları belirlendi. Şüphelilerin eve giriş ve çıkış anları güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.
Polis ekipleri, kimlikleri belirlenen şüphelileri saklandıkları adrese düzenledikleri baskınla gözaltına aldı. Adreste yapılan aramada ruhsatsız tabanca, 20 mermi, 46,40 gram esrar, 6 uyuşturucu hap, 134 bin Türk lirası, 205 euro ve 4 cep telefonu ele geçirildi.
Emniyete götürülen Yahya Güzel ve Mevlüde Ç., güvenlik kamerası görüntülerindeki kişilerin kendileri olmadığını öne sürerek hırsızlık yapmadıklarını iddia etti.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Yahya Güzel çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, Mevlüde Ç. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.