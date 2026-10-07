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Kar altında kalan ıssız köyde sadece iki kişi yaşıyorlar: Arılarını bırakamıyor

Kastamonu'da herkesin terk ettiği 10 haneli mahallede eşiyle kalan 64 yaşındaki Şaban Abdiş, zorlu doğaya arılarıyla direniyor. Ilgaz Dağı'nın 1441 rakımında endemik türlerden 600 kilo bal üreten usta arıcı, emeğiyle hayata tutunuyor.

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Kar altında kalan ıssız köyde sadece iki kişi yaşıyorlar: Arılarını bırakamıyor

Kastamonu'da yılın neredeyse yarısını kar altında geçiren Gözecik Mahallesi sakinlerinden 64 yaşındaki Şaban Abdiş, kovanları uğruna köyünü terk etmiyor. Eşiyle birlikte 10 haneli ıssız mahallede yaşam mücadelesi veren üretici, çetin doğa koşullarına meydan okuyarak yılda 600 kilogram bal alıyor.

Kar altında kalan ıssız köyde sadece iki kişi yaşıyorlar: Arılarını bırakamıyor - Resim : 1

1441 RAKIMDA ZORLU YAŞAM

Çocukluğundan bu yana arıcılıkla uğraştığını belirten deneyimli üretici, iki oğlunun iş sebebiyle köyden ayrıldığını aktardı. Kar ve fırtınaya rağmen kovanlarını bırakmayan Şaban Abdiş, "Zaman zaman çocuklar yardıma geliyor ama genelde eşimle birlikte burada yalnız yaşıyoruz" dedi.

Kar altında kalan ıssız köyde sadece iki kişi yaşıyorlar: Arılarını bırakamıyor - Resim : 2

BİNLERCE ENDEMİK BİTKİDEN ŞİFA

Ilgaz Dağı'nın zengin bitki örtüsüyle benzersiz bir ekosistem sunduğunu hatırlatan Abdiş, en kaliteli ürünü elde etmek için yoğun emek verdiğini belirtti. Bölgenin eşsiz florasına dikkat çeken 64 yaşındaki üretici, "Çevremizde çok sayıda endemik bitki yetişiyor. Kekik, geven, ıhlamur, yabangülü, geyik yoncası binlerce bitki türümüz var. Ilgaz'ın endemik türlerinden arılar topluyor biz de hasat ediyoruz" diye konuştu.

Kar altında kalan ıssız köyde sadece iki kişi yaşıyorlar: Arılarını bırakamıyor - Resim : 3

MİLLİ PARKTA TEK BAŞLARINA

Yerleşimin milli park bölgesi sınırlarında kaldığını ve mahallede sadece eşiyle yaşadığını vurgulayan Abdiş, zorlu coğrafyayı terk etmeyeceğini kaydetti. Köyün doğasına hayran olduğunu dile getiren Abdiş, "Burası milli park bölgesi. Köyümüz 1441 rakımda, arılarımız da burada, ballarımızı da burada hasat ediyoruz. Mahallemizde yalnız yaşıyoruz, başka kimse yaşamıyor. Ilgaz Dağı'ndaki mahallemizde yalnız duruyoruz. Bu arılar sayesinde duruyoruz" ifadesini kullandı.

Kar altında kalan ıssız köyde sadece iki kişi yaşıyorlar: Arılarını bırakamıyor - Resim : 4

MÜŞTERİLER DAĞIN ZİRVESİNE GELİYOR

Kovanlardan elde ettiği yıllık 600 kilogram mahsulü pazarlamak için şehre inmeye gerek duymayan Abdiş, ürünün kalitesine güveniyor.

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Doğal balın kıymetini bilen tüketicilerin doğrudan Bostan köyüne gelerek alışveriş yaptığını belirten usta arıcı, zirvedeki üretim mesaisine kararlılıkla devam ediyor.

(AA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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