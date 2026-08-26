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Halk TV Türkiye Kaplumbağayı ezerek öldüren cani serbest bırakıldı! Görüntüler 15 yıllık çıktı

Kaplumbağayı ezerek öldüren cani serbest bırakıldı! Görüntüler 15 yıllık çıktı

Zonguldak Ereğli'de kaplumbağayı botuyla ezerek öldürdüğü video kaydı 15 yıl sonra sosyal medyada yayılan 37 yaşındaki Arzu S. gözaltına alındı. Şüpheli, emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakılırken adli soruşturma sürüyor.

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Sosyal medyada dolaşıma giren bir video kaydında, bir kadının ev ortamında ayağındaki bot ile tekme darbeleri savurarak bir kaplumbağanın kabuğunu kırdığı ve hayvanı ezerek öldürdüğü görüldü. Paylaşılan bu kayıtların ardından emniyet birimleri inceleme başlattı.

ŞÜPHELİNİN KİMLİĞİ VE ADRESİ BELİRLENDİ

Başlatılan soruşturma kapsamında görüntülerdeki kişinin 37 yaşındaki Arzu S. olduğu ve Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde ikamet ettiği tespit edildi. Polis ekipleri, kimlik ve adres tespitinin ardından şüpheliyi gözaltına aldı.

Kaplumbağayı ezerek öldüren cani serbest bırakıldı! Görüntüler 15 yıllık çıktı - Resim : 1

İFADESİNİN ARDINDAN SERBEST BIRAKILDI

Yapılan incelemelerde hayvanın öldürüldüğü anlara ait video kaydının 15 yıl öncesine ait olduğu saptandı. Emniyete götürülerek sorgulanan 37 yaşındaki Arzu S., buradaki ifadesinin tamamlanmasının ardından serbest bırakıldı.

Kaplumbağayı ezerek öldüren cani serbest bırakıldı! Görüntüler 15 yıllık çıktı - Resim : 2

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Şüphelinin serbest kalmasının ardından yetkililer, 15 yıl önceki eyleme ve video kaydına ilişkin başlatılan adli soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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