Kaplumbağayı ezerek öldüren cani serbest bırakıldı! Görüntüler 15 yıllık çıktı

Sosyal medyada dolaşıma giren bir video kaydında, bir kadının ev ortamında ayağındaki bot ile tekme darbeleri savurarak bir kaplumbağanın kabuğunu kırdığı ve hayvanı ezerek öldürdüğü görüldü. Paylaşılan bu kayıtların ardından emniyet birimleri inceleme başlattı.

ŞÜPHELİNİN KİMLİĞİ VE ADRESİ BELİRLENDİ

Başlatılan soruşturma kapsamında görüntülerdeki kişinin 37 yaşındaki Arzu S. olduğu ve Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde ikamet ettiği tespit edildi. Polis ekipleri, kimlik ve adres tespitinin ardından şüpheliyi gözaltına aldı.

İFADESİNİN ARDINDAN SERBEST BIRAKILDI

Yapılan incelemelerde hayvanın öldürüldüğü anlara ait video kaydının 15 yıl öncesine ait olduğu saptandı. Emniyete götürülerek sorgulanan 37 yaşındaki Arzu S., buradaki ifadesinin tamamlanmasının ardından serbest bırakıldı.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Şüphelinin serbest kalmasının ardından yetkililer, 15 yıl önceki eyleme ve video kaydına ilişkin başlatılan adli soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.