Kapı gıcırtısına söylenip komşusunu vurdu: Savunması hiç şaşırtmadı

Olay, 19 Haziran'da Eldirek Mahallesi'nde meydana geldi. Komşular Osman Küçükgüzel ile Ramazan Çalışkan arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüdü. Küçükgüzel, av tüfeğiyle ateş açarak Ramazan Çalışkan'ın ölümüne neden oldu. Olayda Çalışkan'ın eşi E.Ç. ile 13 yaşındaki kızı E.Ç. de yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan annenin durumunun ağır olduğu belirtildi.

Olayın ardından evine çekilen Küçükgüzel, jandarma ekiplerine teslim oldu. Adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"BİR HAFTA ÖNCE KARAKOLA GİTMİŞTİM"

İfadesinde komşusuyla yaşadığı sorunun uzun süredir devam ettiğini anlatan Küçükgüzel, sürgülü demir kapının çıkardığı sesten rahatsız olduğunu belirtti.

Küçükgüzel, olaydan yaklaşık bir hafta önce karakola başvurduğunu söyleyerek, "Şikayetçi değilim ama rahatsız oluyorum, bir çözüm bulun dedim. Karakol Komutanı benim yanımdayken Ramazan'ı aradı ve kapı ile ilgili kendisini uyardı ancak bu da çözüm olmadı" ifadelerini kullandı.

MAKTÜLÜN EŞİNİ SUÇLADI

Olay günü, saat 19.00 sıralarında, dinlenmek isterken kapı sesinin tekrar duyulması üzerine komşusuna seslendiğini iddia eden Küçükgüzel, "Daha dikkatli olmalarını, evde istirahat etmek istediğimi söyledim. Ramazan'ın eşi E.Ç., evinden bana hitaben 'Ağzına s..... senin' diyerek hakaret edip, demir kapıyı bilinçli olarak ses çıkaracak şekilde kapattı. Bunun üzerine ben de sinirlenerek onlara hakaret ettim ancak ne söylediğimi hatırlamıyorum. Daha sonra evde bulunan bana ait av tüfeğini alıp kendi evimin kapısının önüne çıkarak hedef gözetmeksizin 2 el ateş ettim." dedşç

İfadesinin devamında amacının kimseyi öldürmek olmadığını belirten Küçükgüzel, "Yaklaşık 6 senedir psikiyatri tedavisi görüyorum, ilaç kullanıyorum. Yaşananlardan dolayı çok üzgünüm. Keşke ben ölseydim ama kimse zarar görmeseydi" dedi. (DHA)