Kapatılan maden ocağının bin 361 işçisi yeni süreci bekliyor

Manisa’nın Soma ilçesinde yaklaşık iki yıldır devam eden belirsizlik, 9 Temmuz itibarıyla yeni bir sürece girdi. Yeni Anadolu Madencilik’in Türkiye Kömür İşletmeleri ile yaptığı rödövans sözleşmesinin sona ermesi nedeniyle Işıklar Maden Ocağı’ndaki faaliyetler resmen durdu. 1361 maden işçisi, yeni işletmecinin başlatacağı işe alım sürecini bekliyor.

Maden ocağındaki son mesainin ardından duygusal anlar yaşandı. Uzun yıllardır birlikte çalışan madenciler birbirleriyle helalleşip vedalaşırken, gözler işletmeyi devralacak Kartallı Kömür İşletmeleri'nin atacağı adımlara çevrildi.

Türkiye Maden İşçileri Sendikası Ege Bölgesi 1 No'lu Şube Başkanı Rıza Sal, işçilerle yaptığı son toplantıda, yaklaşık iki yıldır süren görüşmelerin temel amacının çalışanların işsiz kalmamasını sağlamak olduğunu söyledi.

"Bugün bu işletmedeki son günümüz. Keşke firma faaliyetlerine devam edebilseydi ancak olmadı. Artık geçmişi değil, geleceği konuşma zamanı" diyen Sal, önceliklerinin işçilerin yeniden aynı sahada çalışabilmesi olduğunu ifade etti.

"ÖNCELİK MEVCUT ÇALIŞANLARIN OLACAK"

Kartallı Kömür İşletmeleri ile yapılan görüşmelerde mevcut çalışanların öncelikli olarak istihdam edilmesi konusunda mutabakata varıldığını belirten Sal, dışarıdan işçi alımına sıcak bakmadıklarını söyledi.

Sal, "Bu ocakta çalışan 1361 emekçi bizim önceliğimizdir. Yıllardır burada alın teri döken insanların yerine dışarıdan işçi alınmasına izin vermeyeceğiz." dedi.

"HAK KAYBI YAŞANMAYACAK"

Toplantıda işçilerin kıdem ve ihbar tazminatlarına ilişkin sorularını da yanıtlayan Sal, tüm yasal hakların devlet güvencesinde olduğunu belirtti.

Kıdem ve ihbar tazminatlarının yanı sıra toplu iş sözleşmesinden doğan haklar ile diğer alacakların TKİ tarafından ödeneceğini ifade eden Sal, işçilere resmi bildirimlerin yarından itibaren yapılacağını söyledi.

ÜRETİM İÇİN 2-3 AYLIK HAZIRLIK SÜRECİ

Maden sahasının yeni işletmeciye devrinin ardından üretimin hemen başlamayacağını belirten Sal, öncelikle sondaj, galeri hazırlıkları ve üretim alanlarının oluşturulacağını ifade etti.

Hazırlık çalışmalarının yaklaşık iki ila üç ay süreceğini kaydeden Sal, bu süreçte sahada güvenlik ve koruma amacıyla TKİ ekiplerinin görev yapacağını dile getirdi.

"MODERN MADENCİLİK YATIRIMLARI YAPILACAK"

Yeni işletmeci Kartallı Kömür İşletmeleri'nin önemli yatırımlar planladığını belirten Sal, yer altı üretiminde mekanize sistemlerin kullanılacağını ve modern madencilik teknolojilerinin devreye alınacağını söyledi.

Toplantıda söz alan madenciler ise tek beklentilerinin hak kaybı yaşamadan yeniden aynı ocakta çalışmaya başlamak olduğunu ifade etti.

Yeni Anadolu Madencilik'in faaliyetlerini sonlandırmasının ardından Soma maden havzasında yeni bir döneme girilirken, 1361 işçinin gözü Kartallı Kömür İşletmeleri'nin açıklayacağı işe alım takvimi ve taraflar arasında imzalanacak protokole çevrildi. (ANKA)