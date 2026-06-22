'Kapalılar imha edilsin' diyen kadına tutuklama talebi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyadaki paylaşımlarında başörtülü kadınlara yönelik ayrımcı ve nefret içerikli ifadeler kullandığı ifade edilen şüpheli Hatice Öncel'i tutuklama talebiyle adliyeye sevk etti.

'KAPALILAR İMHA EDİLSİN' DİYEN KADINA TUTUKLAMA TALEBİ

Soruşturma kapsamında polis ekiplerince gözaltına alınan Hatice Öncel'in emniyetteki işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheli, ardından Çağlayan'da bulunan İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

Burada cumhuriyet savcısına ifade veren Öncel, işlemlerinin ardından tutuklanması talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Şüphelinin hakimlikteki adli işlemleri an itibarıyla devam ediyor.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, kamuoyuna yansıyan görüntüler ve paylaşımlar üzerine bir kişinin başörtülü vatandaşları hedef alan nefret söylemleri nedeniyle harekete geçildiğini açıklamıştı. Yapılan incelemeler neticesinde söz konusu ayrımcı ifadeleri kullanan kişinin Hatice Öncel olduğu belirlenmiş ve hakkında Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) ilgili hükümleri uyarınca "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan resen soruşturma başlatılarak gözaltı talimatı verilmişti.

Başsavcılık tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verilmişti:

"Cumhuriyet Başsavcılığımız, toplumun huzurunu, kamu düzenini ve vatandaşlarımızın temel hak ve özgürlüklerini hedef alan, ayrımcılığı ve nefreti teşvik eden eylem ve söylemlere ilişkin iddiaları titizlikle değerlendirmekte, ilgili mevzuat çerçevesinde gerekli adli işlemleri kararlılıkla yürütmektedir."