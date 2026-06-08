Kapalıçarşı'daki 50 milyon dolarlık Çalışkurlar vurgununun detayları ortaya çıktı

İstanbul Kapalıçarşı merkezli son yılların en büyük dolandırıcılık ve kara para aklama vakalarından birini gerçekleştiren "Çalışkurlar" suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturmanın detayları ortaya çıktı. Örgütün dolandırıcılık tuzağına düşen 200’ün üzerinde mağdurdan toplamda 50 milyon dolar vurgun yaptığı saptandı.

Detaylarına ulaşılan soruşturma dosyasında, örgüt liderleri Ömer Faruk ve Mehmet Tarık Çalışkur kardeşlerin köklü bir esnaf imajıyla kurdukları "fon sistemi" üzerinden onlarca kişiyi büyük zarara uğrattığı belirlendi.

KAPALIÇARŞI'DAKİ 50 MİLYON DOLARLIK ÇALIŞKURLAR VURGUNUNUN DETAYLARI ORTAYA ÇIKTI

Sabah'tan Mustafa Sait Özkan'ın haberine göre, şüpheliler, babalarından kalan 45 yıllık "İstanbul Sarrafiye" markasını kullanarak mağdurların güvenini kazandı. Kurdukları sistemin faiz değil helal kazanç olduğunu öne süren şüpheliler, paraların altın ve döviz alım-satımıyla işletileceğini, yüksek kâr payı dağıtılacağını ancak ana paranın hiçbir zaman eksilmeyeceği garantisini verdi.

2021 yılından Mart 2024'e kadar sorunsuz işleyen sistemde kâr ödemeleri istisnasız şekilde elden yapıldı. Bu süreçte şikayetçilerden Hasan Gültekin ve Uğur Altun, maruz bırakıldıkları 25 milyon dolarlık devasa dolandırıcılıkla en büyük kaybı yaşayan isimler oldu.

Kaçış planını devreye sokan şüpheliler, 25-27 Mart 2024 tarihleri arasında dükkandaki güvenlik kameralarını 3 gün boyunca kapatarak paraları yurt dışına taşıdı. Örgüt lideri Ömer Faruk Çalışkur 28 Mart'ta İngiltere'ye kaçarken, toplanan fonların bir kısmının Ziraat Bankası aracılığıyla ABD New York'taki altın endeksli hesaplara yatırıldığı, bir diğer örgüt yöneticisinin ise Belçika'ya 30 milyon Euro taşıdığı iddia edildi.

Paranın bir kısmının ise Türkiye'ye geri getirilerek borsada kullanıldığı, lüks araçlar ve paravan şirketler üzerinden çok sayıda taşınmaz alımıyla aklandığı tespit edildi. İstanbul Sarrafiye kapandıktan sonra da eski çalışanlar ve akrabalar üzerinden "Uygur" ve "Pera Sarrafiye" gibi yeni isimlerle faaliyetlerin gizlice devam ettirildiği öğrenildi.

NOKTAYI WHATSAPP'TA KOYMUŞLAR

Vurgunun ardından yurt dışına giden Ömer Faruk Çalışkur, 29 Mart günü mağdurlara WhatsApp üzerinden bir ses kaydı göndererek sistemin çöktüğünü bildirdi. Mağdur Hasan Gültekin’in ifadesine göre Çalışkur, ses kaydında yanlış işler yaptığını, hacminden fazla para aldığını, piyasada para batırarak parayı bitirdiğini itiraf etti.

Ses kaydıyla mağdurlara ulaşmasının ardından tekrar ülkeye dönen Ömer Faruk Çalışkur, kendisine ulaşan mağdurlardan tüm yatırımlarını geri vermek üzere bir hafta süre istedi. Ancak ani bir şekilde iş yerinde bulunan tüm varlıkları alarak dükkanı kapattı ve mağdurlar kendisine bir daha ulaşamadı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen operasyonda, aralarında Ömer Faruk ve Mehmet Tarık Çalışkur'un da bulunduğu 11 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, örgüt liderinin ifadesinde susma hakkını kullanması dikkat çekti.