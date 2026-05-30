Kanye West konseri öncesi Olimpiyat Stadı çevresinde yoğunluk

Grammy ödüllü ABD’li rap sanatçısı ve prodüktör Kanye West’in Atatürk Olimpiyat Stadı’nda vereceği konser öncesinde stadyum çevresinde yoğunluk yaşandı.

Saat 21.00’de başlaması planlanan konser için Rusya, Kazakistan, Birleşik Krallık, Almanya, ABD ve Polonya başta olmak üzere birçok ülkeden binlerce kişinin İstanbul’a geldiği belirtildi.

Organizatörler, girişlerde yoğunluk yaşanmaması amacıyla stadyum kapılarının saat 15.00 itibarıyla kademeli olarak açılacağını duyurmuştu.

120 bin kişinin katılımıyla rekor kırması beklenen organizasyona saatler kala, özel araçları ve toplu taşımayı kullanarak Başakşehir’e gelen konser izleyicileri nedeniyle Atatürk Olimpiyat Stadı çevresinde hareketlilik arttı. Bölgede oluşan yoğunluk havadan görüntülendi. (DHA)