Kanalizasyon çamurundan uçak yakıtı ürettiler: Türk şirketi de ortaklar arasında yer aldı

İngiliz teknoloji şirketi Firefly Green Fuels, arıtma tesislerindeki insan atıklarını sürdürülebilir havacılık yakıtına dönüştüren devrim niteliğinde bir teknoloji geliştirdi. Wizz Air ile yapılan 15 yıllık dev anlaşmayla 2028 yılında gökyüzüne taşınacak proje, emisyonları yüzde 90'ın üzerinde düşürmeyi hedefliyor.

Kentsel atık yükünü yüksek değerli enerjiye dönüştüren yeni nesil teknoloji, havacılık sektöründe kartları yeniden dağıtıyor. Firmas, kanalizasyon çamurunu yüksek basınçlı reaktörlerde işleyerek uçakların kullanabileceği sürdürülebilir havacılık yakıtı (SAF) haline getirmeyi başardı.

DEV HAVAYOLUNDAN 15 YILLIK ANLAŞMA

Geliştirilen bu yenilikçi süreç, uçak motorlarında ve mevcut altyapıda hiçbir değişiklik gerektirmeyen "drop-in" uyumlu yakıt üretiyor. Projeden en büyük hamleyi yapan Wizz Air, şirkete 5 milyon Sterlin yatırım yaparak 15 yıllık tedarik anlaşmasına imza attı.

Anlaşma kapsamında 525 bin ton yakıt satın almayı taahhüt eden dev şirket, 2028 yılı itibarıyla Birleşik Krallık operasyonlarında bu yakıtı kullanmaya başlayacak. Ortaklığın toplamda 1,5 milyon ton karbondioksit eşdeğeri emisyon tasarrufu sağlaması bekleniyor.

EMİSYONLARI YÜZDE 92 ORANINDA DÜŞÜRÜYOR

Cranfield Üniversitesi tarafından yapılan bağımsız analizler, dönüştürülen bu yakıtın geleneksel fosil yakıtlara kıyasla yüzde 92 karbondioksit tasarrufu sağladığını ortaya koydu. Gıda üretimi yapılan tarım arazilerini işgal etmeyen bu yöntem, kentsel atık sorununa da çevreci bir çözüm sunuyor.

Filosundaki Airbus A321neo tipi uçakların mevcut durumda yüzde 50 karışım oranıyla bu yakıtı kullanabileceğini belirten Wizz Air yetkilileri, hammadde krizinin yaşandığı sektörde bu hamlenin kritik bir eşik olduğunu vurguluyor.

TÜRKİYE VE DÜNYA İLE KÜRESEL ORTAKLIK

Birleşik Krallık'ta her yıl ortaya çıkan 57 milyon ton kanalizasyon çamurundan potansiyel olarak 250 bin ton SAF üretilebileceği hesaplanıyor. Üretim ağını küresel ölçeğe taşımak isteyen şirket, Boeing, Chevron Lummus Global ve Brezilyalı Sanepar gibi devlerin yanı sıra Türk firması Altaca Energy ile de teknoloji ortaklığı duyurdu.