Kanal İstanbul'un merakla beklenen askeri güvenlik sorusuna yanıt geldi

Muhalefet tarafından sıklıkla eleştirilen Kanal İstanbul Projesi'nin savunma ve güvenlik boyutuna ilişkin süregelen tartışmalara Milli Savunma Bakanlığı (MSB) açıklık getirdi.

Projenin Türkiye'nin askeri planlamalarına olası etkileri, CHP İstanbul Milletvekili Sibel Yanıkömeroğlu’nun soru önergesiyle gündeme taşındı.

KANAL İSTANBUL'UN MERAKLA BEKLENEN ASKERİ GÜVENLİK SORUSUNA YANIT GELDİ

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler’in yanıtlaması istemiyle hazırlanan önergede, Kanal İstanbul'un yalnızca çevresel ve ekonomik sonuçlarıyla değil, güvenlik ve savunma stratejileri açısından doğurabileceği sonuçlarla da tartışıldığına dikkat çekildi.

Cumhuriyet'ten Mustafa Çakır'ın haberine göre Yanıkömeroğlu; İstanbul’un batısında açılacak yeni su yolunun bölgenin kara bütünlüğünü, Trakya ile İstanbul arasındaki bağlantıları, savunma hatlarını ve kriz dönemlerindeki askeri lojistik hareketliliği nasıl etkileyeceğine dair ciddi soru işaretleri bulunduğunu vurguladı.

Bu kapsamda Bakan Güler'e; bakanlık bünyesinde veya kurumlar arası düzeyde hazırlanmış bir güvenlik ve savunma etki analizinin bulunup bulunmadığı soruldu.

Ayrıca projenin, Trakya ile İstanbul arasındaki askeri hareketlilik ve intikal kapasitesine olası etkileri ile başta Çatalca hattı olmak üzere bölgedeki savunma planlamaları için Genelkurmay Başkanlığı ve ilgili kuvvet komutanlıklarından görüş alınıp alınmadığına dair bilgi talep edildi.

Soru önergesine yanıt veren Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, süreçlerin detaylı bir şekilde değerlendirildiğini bildirdi.

Güler yanıtında, "Kanal İstanbul Projesi’nin savunma planlaması, güvenlik, lojistik ve ulaştırma alanlarına yönelik etkilerinin detaylı analizi ilgili birimlerle koordineli olarak yapılmakta olup, gerekli tedbirler alınmaktadır" ifadelerini kullandı.