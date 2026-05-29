14 Kanadalı çocuk İstanbul'da liseye başladı! Öğretmen ve öğrencilerin bağına hayran kaldılar

Milli Eğitim Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen ‘Liseli Büyükelçiler Programı’ kapsamında Kanada’dan gelen öğrenciler, Türkiye’deki devlet liselerinde eğitim alıyor. Programın pilot uygulamalarından biri İstanbul'daki tarihi Kabataş Erkek Lisesi’nde gerçekleştiriliyor. Bu yıl Kabataş Erkek Lisesi’ne Kanada’dan 14 lise öğrencisi geldi.

Hürriyet'ten Zülal Atagün'ün haberine göre okulun değişim öğrencilerinden Kathleen MacAulay, Türkiye’ye gelmeden önce ülke hakkında daha çok tarih ve kültür odaklı bilgiye sahip olduğunu, Türkiye'deki eğitim sistemiyle ilgili ise ‘disiplinli’ bir yapı duyduğunu belirtti. Türkiye'deki gözlemlerinde kendisini en çok şaşırtan durumun öğrencilerin okullarına duyduğu aidiyet olduğunu ifade eden MacAulay, "Kabataş Erkek Lisesi gibi köklü bir okulda herkesin okuluyla gurur duyması çok etkileyiciydi" diyerek buradaki deneyimini şu sözlerle anlattı:

"Farklı bir ülkede yeni bir okul ortamına gireceğim için başlangıçta çekindim. Ancak kısa sürede uyum sağladığımı düşünüyorum. Öğrenciler benimle hemen ilgilendi, okulun içinde yardımcı oldular ve kendimi kısa sürede yalnız hissetmemeye başladım. İlk günden itibaren çok sıcak bir ortam vardı. Türk öğrencilerin derse olan ciddiyeti ve çalışma motivasyonundan çok etkilendim. Aynı zamanda çok sosyal ve yardımseverlerdi. Beklediğimden çok daha sıcak ve samimiydiler. İlk haftadan sonra birlikte yemek yemeye, okul dışında vakit geçirmeye başladık. Dil farklı olsa bile ortak noktalar bulmak kolay oldu. Kendimi misafir gibi değil, sınıfın bir parçası gibi hissettim. Bir öğretmenimin öğrencilerle kurduğu yakın ilişki beni çok etkiledi. Öğrencilerini sadece akademik olarak değil, kişisel olarak da desteklemeye çalışıyordu. Türkiye’de öğretmen-öğrenci ilişkilerinin daha sıcak olduğunu hissettim."

"TÜRKİYE'DE SINAVLARA HAZIRLIK TEMPOSU KANADA'YA GÖRE DAHA YOĞUN"

Kanada ile Türkiye'deki devlet okulu eğitim koşullarını karşılaştıran MacAulay, Türk öğrencilerin üzerindeki akademik yüke ve sınav stresine dikkat çekti. MacAulay, iki sistem arasındaki farkları ve aile yanındaki yaşam deneyimini şu şekilde aktardı:

"Kanada’da sistem daha bireysel ilerliyor. Türkiye’de ise öğrenciler arasındaki bağ çok daha güçlü. Burada okul sadece ders görülen bir yer değil; öğrencilerin gerçekten aidiyet hissettiği sosyal bir ortam. Ayrıca öğrencilerin akademik motivasyonu ve sınavlara hazırlık temposu Kanada’ya göre daha yoğun. Programın en özel kısmı da burada bir aile ile yaşamaktı. Bu bir ülkeyi gerçekten tanımanın en iyi yolu. Türk aile yapısındaki yakınlık, misafirperverlik ve birlikte vakit geçirme kültürü beni çok etkiledi. Kendimi kısa sürede evimde gibi hissettim. Şehir çok canlı ve hızlı. İlk başta buna alışamadım ama sonra bu enerjiyi sevmeye başladım."