Kan vermek için seferber oldular Türkiye birinciliğini kazandılar

Kırklareli'nin Vize ilçesinde Türk Kızılay işbirliğiyle düzenlenen kan bağışı kampanyasında 276 ünite kan toplandı. Yoğun katılımın olduğu kampanyada Vize, Türkiye genelinde birinciliği elde etti.

VATANDAŞLARDAN KAMPANYAYA YOĞUN İLGİ

Vize Kaymakamlığı koordinasyonunda, “Mahallenin Gücü Kan Bağışıyla Büyür” temasıyla 14 Eylül'de kan bağışı kampanyası düzenlendi. İlçe halkının yoğun ilgi gösterdiği kampanyada toplam 276 ünite kan bağışlandı.

VİZE TÜRKİYE BİRİNCİSİ OLDU

Vize Kaymakamı Kemal Balaban, 276 ünite kan bağışıyla Vize'nin kampanya kapsamında Türkiye birincisi olduğunu belirtti. Elde edilen sonucun toplumsal dayanışmanın önemli örneklerinden biri olduğunu ifade eden Balaban, kampanyaya katkı sağlayan kurum, kuruluş ve vatandaşlara teşekkür etti.

Balaban, "Bu anlamlı başarıya katkı sunan garnizon komutanlığımıza, tüm kamu kurum ve kuruluşlarımıza, siyasi parti temsilcilerimize, muhtarlarımıza, duyarlılık göstererek kampanyamıza destek veren tüm vatandaşlarımıza ve Türk Kızılay ekibine özverili gayretleri için teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı. (AA)