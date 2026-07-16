Kan donduran vicdansızlık! Kediyi tekmeleyip yürüyüp gitti

Samsun’un İlkadım ilçesinde, bir şahsın yolda yürürken hiçbir sebep yokken önündeki kediye tekme attığı görüntüler izleyenleri dehşete düşürdü. Güvenlik kamerasına yansıyan o anlarda, şahsın savunmasız hayvana uyguladığı şiddet büyük tepki çekti.

GÜVENLİK KAMERASINDA VİCDANSIZ ANLAR

Kaldırımda sakince yürüyen kediye yaklaşan şahıs, bir an bile duraksamadan sert bir tekme attı. Darbenin etkisiyle yaklaşık 1 metre havaya fırlayan kedi, yere düştükten sonra can havliyle olay yerinden kaçtı.

Olayı fark eden çevre esnafı ve vatandaşlar, durumu görünce hemen büfeden çıkarak şahsa tepki gösterdi.

VİCDANSIZ ADAM TEPKİLERE RAĞMEN YÜRÜMEYE DEVAM ETTİ

Vatandaşların şiddet uygulayan kişiye karşı gösterdiği tepki sonrası kısa süreli bir diyalog yaşandı. Ancak hiçbir şey olmamış gibi davranan şahıs, kedinin yaşadığı korku dolu anlara aldırış etmeden yoluna devam ederek gözlerden kayboldu.

O dehşet anları, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. (DHA)