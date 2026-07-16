Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Türkiye Kan donduran vicdansızlık! Kediyi tekmeleyip yürüyüp gitti

Kan donduran vicdansızlık! Kediyi tekmeleyip yürüyüp gitti

Samsun’un İlkadım ilçesinde bir şahıs, yolda yürürken hiçbir sebep yokken önündeki kediye acımasızca tekme attı. Kedinin havaya fırladığı dehşet anları güvenlik kamerasına yansırken, çevredekilerin tepkisine rağmen şahıs yürüyüp gitti.

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
Kan donduran vicdansızlık! Kediyi tekmeleyip yürüyüp gitti

Samsun’un İlkadım ilçesinde, bir şahsın yolda yürürken hiçbir sebep yokken önündeki kediye tekme attığı görüntüler izleyenleri dehşete düşürdü. Güvenlik kamerasına yansıyan o anlarda, şahsın savunmasız hayvana uyguladığı şiddet büyük tepki çekti.

Kan donduran vicdansızlık! Kediyi tekmeleyip yürüyüp gitti - Resim : 1

GÜVENLİK KAMERASINDA VİCDANSIZ ANLAR

Kaldırımda sakince yürüyen kediye yaklaşan şahıs, bir an bile duraksamadan sert bir tekme attı. Darbenin etkisiyle yaklaşık 1 metre havaya fırlayan kedi, yere düştükten sonra can havliyle olay yerinden kaçtı.

Olayı fark eden çevre esnafı ve vatandaşlar, durumu görünce hemen büfeden çıkarak şahsa tepki gösterdi.

Kan donduran vicdansızlık! Kediyi tekmeleyip yürüyüp gitti - Resim : 2

VİCDANSIZ ADAM TEPKİLERE RAĞMEN YÜRÜMEYE DEVAM ETTİ

Vatandaşların şiddet uygulayan kişiye karşı gösterdiği tepki sonrası kısa süreli bir diyalog yaşandı. Ancak hiçbir şey olmamış gibi davranan şahıs, kedinin yaşadığı korku dolu anlara aldırış etmeden yoluna devam ederek gözlerden kayboldu.

Kedilerine yem almaya gittiler, eve keçiyle döndülerKedilerine yem almaya gittiler, eve keçiyle döndüler

O dehşet anları, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. (DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Samsun Hayvan Şiddet
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro