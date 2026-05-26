Kan donduran davada iddianame hazırlandı! 36 kişi 13 yaşındaki kız çocuğunu istismar etmişti

Bartın'ın Amasra ilçesinde, 13 yaşındaki G.Ö.’nün maruz kaldığı sistematik cinsel istismara ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı. 26’sı yetişkin toplam 36 şüphelinin adının geçtiği dosyada failler hakkında 94,5 yıla kadar hapis cezası talep edilirken, savcılık istismarın gruplar halinde ve dönüşümlü olarak gerçekleştirildiğini, ikisi kardeş 3 kişinin de aynı anda istismar ettiğini saptadı.

Savcılık, şüphelilerin "yaşını büyük biliyorduk" savunmalarını somut verilerle reddederek ağır hapis cezaları istedi.

KAN DONDURAN DAVADA İDDİANAME HAZIRLANDI!

Hazırlanan iddianamede, yaşları 18’den büyük olan 26 sanık için “Çocuğun Nitelikli Cinsel İstismarı”, “Çocuğun Cinsel İstismarı” ve “Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma” suçlarından kamu davası açıldı.

Sanıklar hakkında, işlenen suçun niteliğine göre 22,5 yıldan başlayarak 94,5 yıla kadar değişen sürelerde hapis cezası talep edildi.

Soruşturma kapsamında müşteki olarak ifadesi alınan anne, kızı G.Ö.’ye cinsel içerikli mesajlar atan ve onu buluşmaya çağıran isimler hakkında şikayetçi oldu. Ancak annenin şikayetlerine rağmen, suça sürüklenen çocuk statüsündeki bazı isimlerin bu iddianameye dahil edilmediği görüldü.

36 KİŞİ 13 YAŞINDAKİ KIZ ÇOCUĞUNU İSTİSMAR ETMİŞTİ

Savcılık tespitlerine göre, 13 yaşındaki G.Ö., 2-3 kişiden oluşan gruplar tarafından "dönüşümlü olarak" istismara maruz bırakıldı. Dosyaya giren mesajlaşmalarda, şahısların küçük çocuğa cinsel birliktelik için para teklif ettikleri ve reddedilmelerine rağmen baskı kurmaya devam ettikleri belirlendi.

Dosyadaki en sarsıcı detaylardan birini ise ikisi kardeş toplam üç şüphelinin mağduru aynı anda istismar etmesi oluşturdu. Ayrıca, mağdurun sevgilisi olduğu iddia edilen A.R.Ç.’nin, G.Ö.’yü yanında bulunan başka kişilerle birlikte olmaya zorladığına dair tanık beyanları da iddianamede yer aldı.

"EN AZ BİR KEZ İSTİSMAR ETTİLER"

Savcılık, bütün faillerin mağduru en az bir kez istismar ettiğini ve bu durumun sistematik bir suç zinciri oluşturduğunu belirterek cezalandırılmalarını talep etti.

MİDE BULANDIRAN SAVUNMALAR: "YAŞINI BÜYÜK BİLİYORDUK"

Gözaltına alınan şüpheliler, savunmalarında genellikle mağdurla sosyal medya (TikTok ve Instagram) üzerinden tanıştıklarını ve yaşını 17-19 olarak bildiklerini iddia etti.

Bir şüpheli avukatı, Instagram’a üye olabilmek için 18 yaş sınırı olduğunu öne sürerek, “Müvekkilimin maddi hataya düşmesi kaçınılmazdır” savunmasını yaptı.

Şüpheliler, yaşananların rızaya dayalı "ergen muhabbeti" veya "sürtünme" düzeyinde kaldığını iddia ederek suçlamaları reddetti ve adli kontrolsüz serbestlik talep etti.

SAVCILIK SUÇTAN KURTULMAYA YÖNELİK SAVUNMALARI REDDETTİ

İddia makamı, şüphelilerin savunmalarını "suçtan kurtulmaya yönelik" olarak niteledi. İddianamenin sonuç bölümünde, mağdurun 13 yaşında olmasının hastane doğum kayıtlarıyla sabit olduğu ve tartışmaya kapalı olduğu vurgulandı.

Savcılık, Amasra ilçesinin toplam nüfusunun yaklaşık 13 bin 700 kişi olduğuna dikkat çekerek şu tespiti yaptı:

“Mağdurun boyu, konuşması, tavırları ve fizyolojik gelişimi ışığında yaşının küçük olduğu zaten anlaşılmaktadır. Amasra nüfusunun düşüklüğü göz önüne alındığında, çok az bir araştırma ile mağdurun çocuk olduğu kolayca anlaşılabilecektir. Şahısların kolluk çevirmelerinden kaçmaya çalışmaları ve gizli buluşma planları yapmaları, eylemlerinin suç olduğunu bildiklerini ve mağdurun yaşından kaynaklanan otorite boşluğundan istifade ettiklerini göstermektedir.”