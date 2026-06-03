Kamyonlar dolusu servet toplanıyor: Mis kokulu çiçeğin hasadını törenle başladı

Türkiye'nin önemli gül üretim merkezlerinden Burdur'da sezonun ilk gül hasadı törenle açıldı. Burdur Valiliği'nin düzenlediği programda katılımcılar Burdur Gölü manzaralı bahçede gül topladı, parfüm atölyelerine katıldı.

KARAKENT'TE HASAT TÖRENİ

Tören, Karakent köyündeki Lisinia Doğa Proje alanında düzenlendi. Gül bahçesinde katılımcılar hasat yaptı, ardından köyde kurulan Doğa Okulu atölyelerinde öğrenciler ürettikleri eserleri sergiledi. Programın son bölümünde koku uzmanları Sefa Ertaş ve Esma Özkan'ın rehberliğinde katılımcılar kendi parfümlerini hazırladı.

"HERKESİ BURDUR'UN GÜLLERİNE BEKLİYORUZ"

Burdur Valisi Tülay Baydar Bilgihan, gülün Türkiye'nin en değerli varlıklarından biri olduğunu vurguladı. Isparta ile birlikte bölgenin gül üretimindeki önemli konumuna dikkat çeken Bilgihan şunları söyledi:

"Şehrimizin bu değerini paylaşmak adına bizler de gül hasadını hep birlikte yapıyoruz. Gül hasadını yaparken de bunun büyük bir nimet olduğunu fark ederek, çiftçimiz için, kültürümüz için büyük bir değer olduğunu bilerek yapıyoruz. Herkesi bu güzel değeri paylaşmaya davet ediyoruz. Herkesi Burdur'un güllerine bekliyoruz."

Son yıllarda gül ve lavanta turizmiyle adını duyuran Burdur, hasat sezonuyla birlikte ziyaretçi akınına uğruyor.

(AA)