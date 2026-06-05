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Halk TV Türkiye Kamyonetin lastiği patladı: Meyve sebzeler yola saçıldı

Kamyonetin lastiği patladı: Meyve sebzeler yola saçıldı

Diyarbakır’da seyir halindeki kamyonetin lastiğinin patlamasıyla kasadaki meyve ve sebzeler yola saçıldı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

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Kamyonetin lastiği patladı: Meyve sebzeler yola saçıldı

Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde seyir halindeyken lastiği patlayan bir kamyonetin kasasında bulunan meyve ve sebzeler yola saçıldı.

Olay, öğleden sonra Silvan ilçesi Eskiocak Mahallesi yakınlarında meydana geldi.

Batman’dan Silvan’a meyve ve sebze taşıdığı öğrenilen, sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilmeyen kamyonetin seyir halindeyken arka lastiklerinden biri patladı. Kontrolden çıkan araç savrulurken, kasasında bulunan meyve ve sebzeler yola döküldü.

Kamyonetin lastiği patladı: Meyve sebzeler yola saçıldı - Resim : 1

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TRAFİK AKSADI

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Olayda yaralanan olmazken, yola saçılan meyve ve sebzeler nedeniyle trafik bir süreliğine durdu. Jandarma ekipleri, yola dökülen ürünlerin toplanması için yardımcı oldu.

Yaşananlar çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Karayolunda yapılan temizlik çalışmalarının ardından trafik akışı yeniden normale dönerken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)

Kamyonetin lastiği patladı: Meyve sebzeler yola saçıldı - Resim : 3

Kamyonetin lastiği patladı: Meyve sebzeler yola saçıldı - Resim : 4

Kamyonetin lastiği patladı: Meyve sebzeler yola saçıldı - Resim : 5

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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